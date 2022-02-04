نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة صافية كالزجاج.. الروتين الكوري للعناية بالبشرة بمواد طبيعية لوجه كالبدر بلا بقع أو اسمرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الروتين الكوري للعناية بالبشرة، من الأشياء المهمة جداً عند كل البنات؛ والتي تأخذ وقت طويل والروتين يكون مختلف في فصل الصيف عن فصل الشتاء، وتختلف أيضاً على حسب العمر؛ كثير من الناس حول العالم في مصر وفي كل الأماكن، تحب أن تستخدم الوصفات الكورية للعناية ببشرتهم.

الروتين الكوري للعناية بالبشرة

تسال العديد من النساء حول كيف تصبح بشرتك مثل الكوريات؟ نعرض لكم الاتي.

الروتين الصباحي

أول شيء يجب غسل الوجه جيداً، بغسول يكون مناسب للوجه مصنوع من ماء الأرز.

بعد ذلك يتم تقشير الوجه بالسكر الخشن وربع ملعقة عسل.

بعد ذلك يتم تقشير الوجه بالسكر الخشن وربع ملعقة عسل. ويتم ترطيب البشرة بعد ذلك باستخدام كريم الأرز والنشا.

وأيضاً موجود كريم التبيض الكوري، يسمى كريم العين، يستخدمه الكوريين حول العين، لمنع أي هالات سوداء، ولا تظهر التجاعيد في وقت مبكر.

والأشخاص الكوريين من الضروري عندهم، استخدام كريم ضد الشمس.

إذا ذهب أحد إلى البحر، أو إلى الجامعة أو في أي خروجه.

يجب أن يكونوا محافظين على بشرتهم.

يجب أن تتعود كل فتاة؛ أن تقوم بكل هذه الأشياء في صباح كل يوم، هو من الأشياء السهلة، التي تحافظ على الوجه.

العناية بالبشرة بالطريقة الكورية في المساء

يجب على كل بنت تحب أن تهتم ببشرتها، يجب أن تغسل وجهها في المساء مرتين، مرة بالغسول الذي يكون مثل الزيت، ومرة بالغسول الذي يكون مثل الكريم، ومتوفر العديد من الأنواع في جميع محلات مستحضرات التجميل، فالغسولين مفيدين للبشرة.

فالغسول الذي يكون مثل الزيت؛ ينظف الوجه من أي رؤوس سوداء ومن أثار الميك أب، أما الغسول الذي يكون مثل الكريم، يمحي أي هالات سوداء، وفرك الوجه من الأشياء الجيدة التي تمحي أي شوائب وأي خلايا ميتة في الوجه، والمستحلب عند الكوريين، الذي يجب وضعه قبل النوم مباشرة، لأنه يفتح مسام البشرة، وينورها عند النوم.

في هذه المقالة تحدثنا عن الروتين الكوري للعناية بالبشرة . ونظام العناية بالبشرة اليومي على الطريقة الكورية في الصباح بكل ما فيها خطوة بخطوة. ونظام العناية بالبشرة على الطريقة الكورية في المساء. خطوة بخطوة ومن الأفضل أن تعمل هذه الطريقة قبل النوم مباشرة. وتكون البشرة ناعمه ونقيه وجميلة ورقيقة.