أسرار عمل كيك الشاتوه بصوص الشيكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة مثل المحلات

يعتبر صنع كعكة الشاتوه بالشكولاتة من أبسط الحلويات الشرقية والعربية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل لأن الكيك بشكل عام من أهم الأطباق التي يحبها الكبار والصغار حيث ترغب العديد من النساء من تحضير هذا النوع من الكيك في المنزل بجانب العديد من الحلويات المختلفة سواء كان ذلك في المناسبات مثل مناسبات أعياد الميلاد المختلفة أو في الرحلات وهكذا كما تعتبر من الحلويات المفضلة لدى جميع الأطفال والكبار أيضا ويرغبون دائما في تناولها مع كوب من الشاي أو كوب من العصير المفضل وهكذا، لذلك تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة عملها بكل سهولة في المنزل.

أسرار عمل كيك الشاتوه بصوص الشيكولاتة

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على جاتو شاتوه حيث يمكنكم عملها بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

كوب من الحليب.

كوب سكر ناعم.

زيت نباتي مقدار كوب.

ملعقة من الفانيليا.

كوب دقيق أبيض.

رشة ملح.

ملعقة من الباكينج بودر.

3 عبوات من الكريم كراميل الجاهز.

للتزيين نستخدم سكر الكريم كراميل.

طريقة تحضير كيك الشاتوه بصوص الشيكولاتة في المنزل

نحضر خلاطًا كهربائيًا ونضع فيه السكر والزبدة والحليب حتى يتجانس تمامًا.

ثم نضيف الكراميل الكريمي ثم الفانيليا والملح ونقلب المكونات مرة أخرى.

ثم ضعي كوبًا من هذا الخليط جانبًا واحفظيه في الثلاجة.

ثم يضاف البيض والبيكنج بودر والدقيق إلى الخليط السائل.

نخلطهم بخلاط يدوي في وعاء عميق.

ثم نضع الخليط في صينية خبز مدهونة بالزبدة.

نضع صينية الخبز في فرن مسخن لمدة 45 دقيقة وبعد النضج نترك صينية الخبز حتى تبرد تمامًا.

بعد ذلك يُسكب المزيج في كوب يُحفظ في الثلاجة ويُزين بسكر الكراميل.

فوائد تناول كيك الشاتوه

يتميز جاتو شاتو بجميع أنواعه بالعديد من الخصائص الغذائية التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة حيث يتميز شاتو-جاتو بما يلي: