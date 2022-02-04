معجزة كريم ميبو السحري: لتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجها2022

نقدم لكم معجزة كريم ميبو السحري ، حيث يعد من افضل الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح البشرة بكل سهولة دون أي مواد ضاره بالبشرة، حيث تعد البشرة لدي البعض هي مصدر جمالهم ويجب الاهتمام بها لكي نحصل علي بشرة خالية من التجاعيد ونظيفة من أي مشاكل، وبفضل استخدام كريمات طبيعية للحصول علي نتائج رهيبة من التفتيح الفوري للبشرة، ويمكن عمل اكثر من نوع كريم للبشرة للحصول علي بشرة مثالية، وسوف نتعرف الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد معجزة كريم ميبو السحري لتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجه الفعالة جدا علي البشرة2022.

مكونات عمل معجزة كريم ميبو السحري لتفتيح البشرة فوري لن تتخيلي نتائجها

سوف نتعرف اليوم علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير اقوي كريم لتفتيح وتبيض البشرة من اول استخدام وهي كالتالي:-

معلقة من كريم ميبو.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الزبادي.

ثلاث معالق من ماء الورد.

نصف معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير المعجزة الرهيبة في المنزل دون أي تكلفة ولا تعب وبخطوات بسيطة للغاية حتي نحصل علي افضل كريم طبيعي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا وكريم ميبو والزبادي ونقلب المكونات جيد حتي تتجانس. ثم نضيف الماء بتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي يصبح خليط متجانس للغاية ولين. ثم نضيف عصير الليمون علي حسب البشرة ويفصل عدم وضعه أذا كنتي تعاني من حساسية. نستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليك كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الاستفادة من الخليط والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول المناسب معها ليتم تنظيفها من أي كريمات.

ثم نقوم بوضع طبقة من الخليط علي البشرة حتي نغطي الوجه بالكامل.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 30 دقيقة.

نغسل البشرة ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افصل نتائج بفضل الله.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام معجزة كريم ميبو السحري لتفتيح البشرة

سوف نتعرف الان علي بعض النصائح التي يجب القيام بها عند استخدام الكريم الرهيب للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كما يلي:-