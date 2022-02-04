علاج تساقط الشعر للمحجبات بمكونات طبيعية من البيت

علاج تساقط الشعر للمحجبات التي تعتبر مشكلة تؤرق الكثير من الفتيات والسيدات المحجبات، حيث أن تاج المرأة هو شعرها لذلك تسعى للحفاظ عليه وعلى صحته وجماله بكافة الطرق الممكنة، وقد لاحظت الكثير من النساء والفتيات اختلاف طبيعة الشعر وكثافة الشعر بعد ارتداء الحجاب عما سبق، حيث اصبح ضعيف متقصف وسهل التساقط، ولا يشمل ذلك الجميع فمن الفتيات والسيدات من تهتم بشعرها بصفة خاصة بعد ارتداء الحجاب ومنهن من تستخدم أفضل منتجات العناية بالشعر للحد من تساقطه على الرغم من تغطية شعرها بالحجاب، وفي السطور القادمة من هذا المقال نتعرف على طريقة علاج تساقط الشعر بصفة خاصة للمحجبات بأسهل وأبسط الطرق الممكنة.

علاج تساقط الشعر للمحجبات

يمكنك سيدتي المحافظة على شعرك تحت الحجاب من مشكلة الضعف والتقصف والتساقط عبر اتباع الروتين العلاجي وصفات جديدة لمنع تساقط الشعر التالية:

الشعر الضعيف: يتم استخدام خليط من زيوت طبيعية تعمل على ترطيب الشعر وتغذيته وزيادة حيويته، منها زيت الخروع أو زيت الأرغان أو زيت جوز الهند، هذه الزيوت تقلل من تساقط الشعر و تمنحه مظهر ناعم وحريري.

الشعر المجعد: يتم وضع الزيت على الفتيات والسيدات ذات الشعر المجعد لمدة أطول، حيث أن الزيت في الشعر المجعد يتم امتصاصه بطريقة سريعة عن الشعر العادي.

فروة الرأس الجافة: ينصح فيها باستخدام خليط من الزيوت الطبيعية التي تعمل على علاج مشكلة الجفاف والقشرة إن وجدت.

فروة الرأس الشديدة التعرق: تنصح الفتيات والسيدات اللاتي تكون فروة الرأس لديهن متعرقة بشدة باستخدام زيت الخروع على الشعر، حيث يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة والتخلص من القشرة إن وجدت بطريقة آمنة.

النظام الغذائي لعلاج تساقط الشعر للمحجبات

لا يقتصر روتين العناية بالشعر للمحجبات على الاهتمام الخارجي بالشعر وفروة الرأس، حيث تعد التغذية الداخلية هي أسرع وصفة لعلاج تساقط الشعر لدى المحجبات، حيث لابد من إتباع نظام غذائي سليم يعتمد على:

العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر، منها المعادن والفيتامينات الضرورية مثل الزنك والحديد.

تناول الأدوية والمكملات الغذائية التي تمنع تساقط الشعر وتزيد من كثافته وحيويته.

يعتبر أخذ استشارة طبية في حال تساقط الشعر بشدة وعدم استجابته لأي من الطرق السابقة أمر لابد منه، وهو يسهل معرفة الخطة الغذائية الضرورية للشعر وطريقة التعامل الصحيح مع التساقط.

نصائح لعلاج تساقط الشعر للمحجبات

يمكن عبر اتباع عدة نصائح معروفة متوارثة المحافظة على الشعر من التساقط ليس ذلك فحسب بل وحل مشكلة التساقط للمحجبات، منها ما يلي: