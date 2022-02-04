طريقة عمل بسكويت العيد هش و مقرمش و خفيف في المنزل علي طريقة أشهر محلات الحلويات

بسكويت العيد من أشهر وألذ انواع البسكويت في الأعياد والمناسبات، ولكن يتواجد طوال السنة حيث الطعم اللذيذ والمذاق الشهي، وهو من الأنواع التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص والكثير من السيدات يرغبن في عمله في المنزل؛ حيث أن طريقة عمله في المنزل موفرة وتضمن سلامة الأسرة، لذلك قد جئنا لكم في هذا المقال بالطريقة والمقادير المضبوطة لأحلى بسكويت.

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طريقة عمل بسكويت العيد

من خلال المكونات التي نقدمها لكم في السطور التالية يمكنك عمل بسكويت العيد اللذيذ الذي يحبه الكبار والصغار، وهي كما يلي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب كبير من السمن البلدي.

ملعقة كبيرة من الفانيليا البودر.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب وربع من السكر الناعم.

سبع بيضات.

كوب كبير من الزيت النباتي.

كوب كبير من عصير البرتقال.

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طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات التالية يمكن عمل بسكويت؛ فهو طريقة عمله سهلة وبسيطة ولا يستهلك وقت في تحضيره، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية.

يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به كلا من البيض، ثم يتم إضافة السكر والفانيليا، ويتم الخلط جيدا حتى تذوب المكونات جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة الزبدة إلى الخليط بعد إذابتها، ومن بعدها يتم خلط البيكنج بودر جيدا.

نضيف الدقيق تدريجيا إلى الخليط السابق مع العجن باليدين جيدا، وذلك حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة.

يتم بعدها وضع كوب من عصير البرتقال ويتم العجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

ثم يتم غطاء العجينة بقطعة من القماش حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعدها يتم دهن الصواني بالزيت.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتم التسخين جيدا.

يتم تشكيل العجينة على شكل أصابع أو باستخدام كيس الحلواني ونضعهم في الصواني.

بعد الإنتهاء من العجن نضع الصواني في الفرن لمدة عشرة دقائق حتى نحصل على اللون الذهبي، وفي ذلك الوقت يتم إخراجه من الفرن ونتركه يبرد ويقدم في طبق التقديم.