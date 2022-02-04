نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولادك بيحبوا البطاطس..تعالى هقولك على طريقة عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت وازى تخزينها لأطول في المقال التالي
عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت، تعتبر البطاطس المقلية محجبة لكل الناس الصغير والكبير، أصبحت اليوم تصنع في مصانع خاصة بها مقلية و نصف مقلية، وتخزن في الثلاجات لحين طلبها، ولكن يوجد في الشوارع كثير من الأكشاك لتحمير البطاطس، وترى الشباب والشابات يمشون في الشوارع يأكلون البطاطس المحمرة بالكاتشب والمايونيز، وذلك كله لأنها شهية وجميلة، ولكن يفضل عملها في البيت حتى يتم إستخلاص الزيت الزائد منها للحفاظ على صحة الأطفال وبمن يرغب في كيفية تحضيرها بطريقة صحية يرجى متابعة هذا المقال.
طريقة عمل بطاطس فارم فريتس بدون زيت
سوف نقدم لكم طريقة عمل بطاطس فارم فريتس بدن زيت في البيت بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة
مكونات عمل بطاطس فارم فريتس
- 1 كيلو بطاطس.
- ماء بارد وماء ساخن.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من توابل الجبنة.
- نصف ملعقة صغيرة من جبن الشيدر.
طريقة تحضير بطاطس الفارم فريتس.
- نقوم بإحضار البطاطس ثم تقشيرها وغسلها وتقطيعها على شكل أصابع.
- نضع البطاطس المقطعة أصابع في إناء عميق ونضع عليه البهارات والملح لمدة ربع ساعة.
- بعدها نضع عليها الماء البارد أو مكعبات من الثلج، بعد ذلك نقوم بتصفيتها من الماء البارد ونضعها فى الماء الساخن فورًا لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا، ثم نقوم بتصفيتها ووضعها في صينية تحتها ورقة زبدة ونفردها عن بعضها.
- يرش عليها القليل من الملح وبعض البهارات الموجودة
- ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج وبعدها نخرجها ونقدمها للأطفال.
طريقه عمل بطاطس فارم فريتس وتخزينها في الثلاجة.
طريقة تخزين بطاطس فارمفريتس في الثلاجة وطريقة تحضيرها
مكونات عمل بطاطس فارم فريتس
- بطاطس.
- وملعقة من الملح.
- ملعقة من الممون.
- زيت للقلي.
طريقة تحضير عمل بطاطس فارم فريتس
- أولاً نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها أصابع ونغسلها جيدًا ثم نقوم بوضع الزيت في طاسة على النار ونتركه حتى يسخن جيدًا.
- نقوم بوضع أصابع البطاطس في الزيت ونتركها تتحمر نصف تحمر.
- ثم نخرجها من الزيت ونضعها على ورق تنشيف حتى يتشرب الزيت الزائد منها.
- تعبأ أصابع البطاطس في أكياس تخزين ونضعها فى الفريزر في الثلاجة وعند استخدامها نخرجها، ثم نضعها في الزيت مرة أخرى حتى تنضج و تتحمر وتقرمش وتقدم الأطفال والكبار فهي سوف تتخمر في وقت قليل كما يمكن إضافة الصوصات المختلفة في عليها مثل الكاتشب والمايونيز
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