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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل السويسرول الطري والهش بطريقه اقتصاديه وسهله جدا هتنجح معاك من اول مره - ثقفني
تعد حلوى السويسرول من أحلى و أطعم الحلويات اللذيذة و الخفيفة التي تتميز بطعمها المميز وشكلها المميز الذي يفضله الجميع من الكبير والصغير، وتعد هذه الحلوى من أكثر الحلويات التي نقوم بشرائها من الخارج وتناولها فى المطاعم والمحلات لأن الكثير من الأمهات يستصعبون تحضير السويسرول لأنه يحتاج إلى خطوات كثيرة و تكلفة كبيرة ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة اقتصادية و سهلة وسريعة لتحضير حلوى السويسرول من المنزل.
مقادير السويسرول الاقتصادي
سنقدم لكم ابسط و اسرع طريقة لتحضير كيكة السويسرول بمكونات اقتصادية جدًا، المكونات هي:
- 5 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- 4 معالق صغيرة من الفانيليا.
- نص معلقه صغيره من البيكنج بودر.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من السكر.
- ربع كوب من اللبن السائل.
- كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض.
الحشوة
- كوب من الكريم شانتيه.
- ربع كوب من المربي.
طريقة تحضير السويسرول الاقتصادي
- أولاً نأتي ببوله ونقوم بفصل صفار البيض عن البياض ونقوم بوضع البياض في الثلاجة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتين من الفانيليا على الصفار ونضيف عليهم ربع كوب من الحليب و الزيت.
- نقوم بضرب جميع هذه المكونات بالمضرب الكهربائي حتى يمتزجا المكونات و يصبح قوامه كريمي ولونه فاتح.
- بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بعد نخله لكى يصبح قوام السويسرول هش.
- نقلب هذه المكونات مع بعضها حتى يختلط.
- بعد ذلك نأتي ببياض البيض و نضيف عليه ملعقتين من الفانيليا ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام متماسك مثل الفوم.
- نضيف عليهم بعد ذلك السكر بالتدريج مع الاستمرار في التقليب لذلك يفضل وضع السكر على 3 مراحل.
- بعد ذلك نقوم بوضع قوام بياض البيض معلقة بمعلقة على خليط الصفار مع التقليب ببطئ.
- التقليب يكون من تحت إلى فوق.
- نأتي بصينية مقاس 38 سم ونضع بداخلها ورق زبدة أو نقوم بتوزيع القليل من الزيت و الدقيق.
- نضع بداخلها خليط الكيك ونوزعه داخل الصينية ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 190 درجة على رف الشبكة لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن و ونتركها حتى تبرد ولابد من تغطية الكيك بالمنشفة لكى تطري ولا تجف من الهواء.
- بعد أن تبرد تماماً نقوم بقلب الصينية و حشوها بطبقة من المربى و طبقة من كريم الشانتية ثم نبدأ بلفها على شكل رول بشكل طولي.
- نغلفها بكيس بلاستيك ثم نضعها في الفريزر لمدة ساعة.
- نخرجها ثم نقطعها بشكل متساوي وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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