أسهل طريقة لعمل السويسرول الطري والهش بطريقه اقتصاديه وسهله جدا هتنجح معاك من اول مره

تعد حلوى السويسرول من أحلى و أطعم الحلويات اللذيذة و الخفيفة التي تتميز بطعمها المميز وشكلها المميز الذي يفضله الجميع من الكبير والصغير، وتعد هذه الحلوى من أكثر الحلويات التي نقوم بشرائها من الخارج وتناولها فى المطاعم والمحلات لأن الكثير من الأمهات يستصعبون تحضير السويسرول لأنه يحتاج إلى خطوات كثيرة و تكلفة كبيرة ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة اقتصادية و سهلة وسريعة لتحضير حلوى السويسرول من المنزل.

مقادير السويسرول الاقتصادي

سنقدم لكم ابسط و اسرع طريقة لتحضير كيكة السويسرول بمكونات اقتصادية جدًا، المكونات هي:

5 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

4 معالق صغيرة من الفانيليا.

نص معلقه صغيره من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من اللبن السائل.

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض.

الحشوة

كوب من الكريم شانتيه.

ربع كوب من المربي.

طريقة تحضير السويسرول الاقتصادي