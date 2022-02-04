احذر أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب!

مشروع الزيوت المستعملة دخل إضافي للمواطن وذلك عن طريق بيع الزيوت التي سبق استخدامها في المنازل أو غيرها، وهذه الزيوت كانت بالنسبة لهم هي عبارة عن مخلفات ولكن الآن يمكن أن يتم بيعها وبأسعار مجزية، كما أن هناك العديد من الأشخاص تربح من هذه التجارة حيث هناك من يقوم بتجميع هذه الزيوت من المنازل أو المطاعم، وهناك شركات لديها المندوبين الخاصة بهم الذين أرسلهم للحصول على الزيت بعد معرفة الكمية.

هناك مصانع تقوم على إعادة تدوير الزيوت المستعملة لكي يتم استخدامه في عدد من الصناعات، وكل ما تحتاج إليه هو كميات كبيرة من زيوت القلي المستعملة، ومنها:

صناعة صابون غسيل الأواني، والمنظفات.

يستخدم كوقود حيوي في مصانع الحديد والصلب.

يعمل كوقوف للدفايات أو من أجل تشغيل الأفران الكبيرة.

يستخدم في تشغيل السفن والديزل.

ينتج منه الجلسرين الذي يدخل في صناعات أخرى.

مشروع الزيوت المستعملة.. دخل إضافي للمواطن والدولة

كل هذه استخدامات تنتج من زيت القلي المستعمل لم تكن معروفة من قبل إلا بعد رؤية الإعلانات التي تعلن عن شرائه بأسعار مجزية، بدلاً من إلقائه مع القمامة.

احذر أن ترمي زيت القلي المستعمل من الان هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب!

سعر بيع وشراء زيت القلي المستعمل