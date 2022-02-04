علامات هبوط الضغط تعرف الآن على الأعراض واحمي نفسك

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عمر شويل - جدة علامات هبوط الضغط وهو نزول قيمة ضغط الدم الانقباضي والانبساطي عن المعدلات الطبيعية، قد يتسبب هبوط ضغط الدم في بعض المشاكل الصحية التي قد تصل إلى الإغماء وغيرها من علامات هبوط الضغط التي يستدل بها على حدوث انخفاض في ضغط الدم.

علامات هبوط الضغط

انخفاض ضغط الدم يعني أن القوة التي مارسها القلب في ضخ الدم كانت أقل بكثير من المعدل الطبيعي، هذا يعني عدم وصول الدم بالمقدار الكافي لجميع أعضاء الجسم وعدم وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم بالكامل.

يقال أن ضغط الدم منخفض لو كان تسجيل القراءة أقل من 60/90 وقد تظهر بعض الأعراض على المريض مثل: فقدان الوعي، الوفاة، الدوخة وغيرها من الأعراض الأخرى.

ما هي علامات الضغط المنخفض

تتعدد الأعراض والعلامات التي تظهر على المريض نتيجة هبوط ضغط الدم ومن هذه العلامات ما يلي:

الشعور بالدوخة والدوار.

فقدان الوعي.

حدوث تشوش في الرؤية.

الشعور بالغثيان والقيء.

وجود ضيق في التنفس.

الشعور بالتعب والإرهاق.

التنفس السريع.

شحوب لون الوجه.

الإصابة بالاكتئاب.

عدم انتظام ضربات القلب.

وجود صعوبة في التنفس مع وجود إسهال مستمر.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ما هي علامات انخفاض ضغط الدم

تختلف علامات هبوط ضغط الدم على حسب نوع ضغط الدم ومن هذه العلامات ما يلي:

انخفاض ضغط الدم الانتصابي

يحدث هذا النوع من انخفاض ضغط الدم بسبب الوقوف والاستلقاء لفترات طويلة من الوقت.

قد يتعرض الشخص نتيجة هذا النوع للإغماء وفقدان الوعي بعد الإصابة بعدم وضوح الرؤية والارتباك والغثيان.

انخفاض ضغط الدم العصبي

هذا النوع من ضغط الدم يحدث على فترات طويلة وتتشابه أعراضه مع انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

كما أنه بجانب التأثير على السمع والبصر والإصابة بالنوبة الوعائية المبهمة التي تحدث في حالة انخفاض ضغط الدم في الدماغ أو التعرض للإجهاد العاطفي.

انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام