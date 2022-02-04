نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي ميني بيتزا الشهية بطريقة سهلة في البيت في المقال التالي
تعد الميني بيتزا من أفضل وأشهى الوجبات الخفيفة على المعدة التي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار ويقبلون على تناولها وحيث تتميز بأنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ولا تحتاج وقت كثير في التحضير فهي أكله شهية ولذيذة للغاية سوف نتعرف الآن على طريقة عمل ميني بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل ميني بيتزا
البيتزا هي أحد الوجبات السريعة التي لا يختلف عليها أحد خاصةً بعد التطور الهائل التي شهدته الوجبات سريعة التحضير في السنوات الأخيرة من القرن الحالي حول العالم، وعلى الرغم من إنتشار الوجبات الحديثة إلا أن البيتزا ما زالت رائدة في أصناف الوجبات السريعة دون عن غيرها من الوجبات الشهية السريعة الأخرى، ولا يتوقف التطوير في عجينة البيتزا.
المكونات:
- عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من اللبن الدافئ.
- أثنين ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب ونصف من صلصة البيتزا.
- ربع كوب من الجبن الموزاريلا.
- ربع كوب من الجبن شيدر المبشور.
- ربع كيلو جرام من بيبروني.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت وأثنين ملعقة كبيرة من الزبادي وقلبي المزيج جيداً مع بعضهم البعض ثم ضيفي ثلاث أكواب من الدقيق وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وثلاث ملاعق كبيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام و ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر وقلبي المكونات جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة كوب من اللبن الدافئ ببطء واعجني المكونات حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية ثم بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء بكيس بلاستيكي واتركي الوعاء جانباً لمدة ساعة تقريباً.
- الخطوة الثالثة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم بعد ذلك أبدأي في فرد العجينة ثم قطعيه بإستخدام قطاعة البسكويت الدائرية ثم رصي الميني بيتزا في صينية مناسبة مبطنة بورق زبدة قومي بتغطية الصينية بكيس بلاستيكي واتركي الصينية في مكان دافئ لمدة ربع ساعة تقريباً وبعد ذلك قومي بدهن الميني بيتزا بالصلصة ثم بالجبنة الموزاريلا والجبنة الشيدر المبشورة والبيروني.
- الخطوة الرابعة قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح ما بين 20 دقيقة إلى 25 دقيقة وبعد ذلك قومي بإخراج الميني بيتزا من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ