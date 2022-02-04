أصنعي ميني بيتزا الشهية بطريقة سهلة في البيت

‏تعد الميني بيتزا من أفضل وأشهى الوجبات الخفيفة على المعدة التي تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار و‏يقبلون على تناولها وحيث تتميز بأنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ‏ولا تحتاج وقت كثير في التحضير ‏فهي أكله شهية ولذيذة للغاية ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل ميني بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل ميني بيتزا

البيتزا هي أحد الوجبات السريعة التي لا يختلف عليها أحد خاصةً بعد التطور الهائل التي شهدته الوجبات سريعة التحضير في السنوات الأخيرة من القرن الحالي حول العالم، وعلى الرغم من إنتشار الوجبات الحديثة إلا أن البيتزا ما زالت رائدة في أصناف الوجبات السريعة دون عن غيرها من الوجبات الشهية السريعة الأخرى، ولا يتوقف التطوير في عجينة البيتزا.

المكونات:

عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من اللبن الدافئ .

‏ أثنين ملعقة كبيرة من الزبادي .

‏ ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر .

‏ ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت .

‏ ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

‏ نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

‏ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

‏ كوب ونصف من صلصة البيتزا .

ربع كوب من الجبن الموزاريلا .

‏‫ ربع كوب من الجبن شيدر المبشور .

‏‫ ربع كيلو جرام من بيبروني .

طريقة التحضير :