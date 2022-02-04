نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير بقلاوة عش البلبل بشكل جذاب ورائع من المنزل في المقال التالي
يعتبر مظهر الوجبات و الحلويات الخارجي من أكثر الأشياء التي تخطف أنظار الأفراد وتعتبر أكثر جاذبية، لذلك تعتمد بعض المطاعم والمحلات على تحضير أصناف مختلفة من الحلويات والمطاعم بشكل جذاب ومنظم حتى تجذب إليها الأفراد، من أمثلة الحلويات يتم التشكيل في تحضيرها بأشكال متعددة مثل عش البلبل الذي يتم تحضيره في جميع الحلويات تقريباً عند تحضير الكنافة والجلاش، والبقلاوة وتعتبر هيئة عش البلبل الشهيرة في الحلويات من أكثر الطرق التي تلجأ إليها محلات الحلويات ومن الحلويات التي يتم البحث عنها بطريقة عش البلبل هي البقلاوة التي تعتبر من الحلويات التقليدية ولكن تحضيرها بشكل جديد يجعلها جذابة ويطلبها الأطفال والكبار باستمرار وتزيينها بالمكسرات المرغوبة من الفستق واللوز يمكنك التعرف على خطوات التحضير اليوم عبر السطور التالية.
طريقة تحضير البقلاوة عش البلبل
البقلاوة أحد أشهر الحلويات المنتشرة قديماً وكانت عبارة عن رقائق من الجلاش وتشبه البقلاوة إلى حد كبير طريقة تحضير الجلاش الحلويات في ذلك الوقت حتى أن البعض ما زال يطلق على الجلاش بطريقة المتطورة الحديثة في ذلك الوقت أسم البقلاوة، ولكن في الواقع لا شك أن طريقه تحضير البقلاوة أصبحت متطورة ويتم تحضيرها بأشكال مختلفة.
مكونات التحضير:
- عبوة من البقلاوة على هيئة شرائح.
- نصف كأس من السمنة.
- كأس من الزبدة.
- كمية مناسبة من حشوة المكسرات من الفستق المجروش أو الصنوبر.
- كوبان من القطر البارد.
طريقة الإعداد والتحضير:
- أولاً نقوم باختبار رقائق البقلاوة بحيث تكون طرية وليست جافة ويجب تغطية الرقائق بوسيلة قطنية حتى نقوم بمنع جفافها.
- وضع كلاً من الزبدة على السمنة وخلطهم باستخدام ملعقة بحيث تمتزج معاً، وباستخدام فرشاة مطبخ صغيرة نقوم بدهن رقائق البقلاوة.
- بعد ذلك نقوم بتطبيق رقائق البقلاوة من الناحية العريضة وضمها على بعضها باستخدام عود من أدوات المطبخ رفيع جداً ونقوم بالضغط عليها بالعود مع ترك مسافة صغيرة في نهاية البقلاوة.
- نقوم بتشكيل البقلاوة على شكل دائرة ونزع منها العود ثم نحضر صينية واسعة ووضع فيها البقلاوة وتكرار ذلك مع باقي رقائق البقلاوة بحيث يتم دهن الرقائق بالزبدة والزيت.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية ولا يحتاج وقت طويل لتحضيره وعندما يخرج من الفرن يتم نضع عليها القطر البارد.
- تزيين البقلاوة بعش البلبل بالمكسرات من الفستق الحلبي أو حسب الرغبة، ويمكنك تحضير البقلاوة بأكثر من طريقة وليس فقط بطريقة عش البلبل، حيث تعتبر طريقة عش البلبل هي طريقة مبتكرة فقط.
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