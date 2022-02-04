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عمر شويل - جدة أحلى طريقة لعمل بسبوسة الحلواني في المنزل طعمها تحفة - ثقفني
البحث عن أفضل طريقة لعمل بسبوسة الشارع بدون سمنه أو زبادي او لبن مطلب كثير من السيدات، كما أنهم يرغبون في عمل بسبوسة ناجحة من أول مرة دون الحاجة لإعادة تكرار طريقة الوصفة أكثر من مرة، ومكونات التحضير الضرورية لعمل البسبوسة، سوف نتعرف على هذا الأمر بالتفصيل في السطور القادمة.
مكونات بسبوسة الشارع
لتحضير بسبوسة لذيذة في المنزل يشبه طعمها بسبوسة الشارع، لابد من احضار مكونات عمل البسبوسة التالية:
- عدد 3 كوب من سميد البسبوسة الناعم.
- عدد ½ كوب من الزبدة أو الزيت حسب الرغبة.
- مقدار ⅔ من أكواب القشدة الطازجة.
- عدد 1 كوب من السكر.
- مقدار ¼ كوب من جوز الهند.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من عسل الجلوكوز.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- لوز مسحوق حسب الرغبة.
مكونات شربات البسبوسة
تحضير الشربات الخاص بعمل بسبوسة الشارع يتطلب المقادير التالية:
- عدد كوب و½ كوب من السكر.
- عدد 3 كوب من الماء.
- عدد 1 فص من الحبهان.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- كيس فانيليا.
طريقة تحضير بسبوسة الشارع
بدايةً يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة تبلغ 250 °م لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم يتم عمل الخطوات التالية:
- نضع جوز الهند على السميد ثم يقلب جيداً باستخدام ملعقة.
- يتم وضع القشدة خارج الثلاجة حتى تأخذ درجة حرارة الغرفة، ثم يضاف إليها الزبدة والسكر والفانيليا وعسل الجلوكوز، ثم يتم تقليب الخليط جيداً حتى تذوب كل المكونات.
- نضع الخليط الأول على الخليط الثاني، ثم يتم التقليب باستخدام ملعقة خشبية كبيرة أو باستخدام المضرب الكهربائي.
- نحضر صينية ذات حجم مناسب ويفضل أن تكون تيفال، أو صينية مدهونة بقليل من السمن، ثم نصب المكونات فيها.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 250°م، لمدة قدرها ربع ساعة.
- أثناء وضع الصينية في الفرن نحضر الشربات عن طريق وضع مكونات الشربات وهي السكر والماء والحبهان على النار في إناء لمدة عشر دقائق، ثم نضع عصير الليمون وبعد أن يغلي مدة قصيرة يتم رفعه من على النار، ثم يتم وضع الفانيليا ثم يترك جانباً حتى يبرد.
- بعد أن نخرج البسبوسة من الفرن نقوم بوضع الشربات البارد عليها، ثم تقطع وتقدم.
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