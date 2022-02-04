أحلى طريقة لعمل بسبوسة الحلواني في المنزل طعمها تحفة

البحث عن أفضل طريقة لعمل بسبوسة الشارع بدون سمنه أو زبادي او لبن مطلب كثير من السيدات، كما أنهم يرغبون في عمل بسبوسة ناجحة من أول مرة دون الحاجة لإعادة تكرار طريقة الوصفة أكثر من مرة، ومكونات التحضير الضرورية لعمل البسبوسة، سوف نتعرف على هذا الأمر بالتفصيل في السطور القادمة.

مكونات بسبوسة الشارع

لتحضير بسبوسة لذيذة في المنزل يشبه طعمها بسبوسة الشارع، لابد من احضار مكونات عمل البسبوسة التالية:

عدد 3 كوب من سميد البسبوسة الناعم.

عدد ½ كوب من الزبدة أو الزيت حسب الرغبة.

مقدار ⅔ من أكواب القشدة الطازجة.

عدد 1 كوب من السكر.

مقدار ¼ كوب من جوز الهند.

عدد 3 ملاعق كبيرة من عسل الجلوكوز.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لوز مسحوق حسب الرغبة.

مكونات شربات البسبوسة

تحضير الشربات الخاص بعمل بسبوسة الشارع يتطلب المقادير التالية:

عدد كوب و½ كوب من السكر.

عدد 3 كوب من الماء.

عدد 1 فص من الحبهان.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كيس فانيليا.

طريقة تحضير بسبوسة الشارع

بدايةً يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة تبلغ 250 °م لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم يتم عمل الخطوات التالية: