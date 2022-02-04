حضري الفطير المشلتت البلدي من منزلك بمذاق لا يقاوم

يعتبر الفطير المشلتت هو أساس الفطائر المنتشرة حالياً في جميع دول العالم فقد كان قديماً يتم تحضيره بطريقة تقليدية بالزبدة والدقيق ولكن تنتشر مصر بتحضيره منذ زمن قديم، ولكن حالياً يتم تحضير الفطير بشكل كبير في المخابز والمطاعم وتشكيله بحشوة مختلفة ما بين الكريمة والشوكولاتة وغيرهم من المكسرات حتى أصبح محببة ومرغوبة بإستمرار لدى الأشخاص، ولكن يشتاق الكثير من الأمهات والآباء لتحضير الفطير المشلتت بالطريقة العادية القديمة خاصة أنه مليئ بالفوائد الصحية على الرغم من كونه وجبة دسمة لأنه يحتوي على كمية من المكونات على هيئة رقائق و يصبح حجم الفطيرة كبير تبعاً لرغبة الشخص حيث يمكن تحضيرها بشكل متوسط أو كبير حسب الرغبة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة في هذا المقال.

طريقة تحضير الفطير المشلتت

ترجع أصول الفطير المشلتت إلى البلاد العربية خاصة الأماكن الريفية التي ظهر فيها لأول مرة منذ آلاف السنين وكان يتم تحضيره قديماً باستخدام الزبدة البلدي والدقيق وكان يتم تحضيره في مناسبات معينة لدى معظم البلاد وكذلك في مناسبات الأفراح ويتميز بمذاقه الرائع لا يمكن مقاومته وحالياً يتم التطوير في تحضير الفطائر وأصبحت تشبه البيتزا.

مكونات التحضير:

مقدار 5 أكواب من الدقيق.

مقدار 100 جرام من الزبدة السائلة.

نصف كأس من الزيت النباتي.

ماء للعجن.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

قطرات قليلة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: