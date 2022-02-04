وصفة للتخلص من شعر العانة والوجه والجسم كله بدون ألم ودعي شعر جسمك للأبد

تعتبر عملية إزالة الشعر من العانة أو من الوجه أو الجسم كله أمر شاق وصعب، خاصةً لمن يرغبون في إزالة الشعر من الجذور بطريقة نهائية، لكن يشترط في الوصفة المستخدمة أن تتم بدون ألم، ويتساءل العديد من الأشخاص عن أفضل المواد الطبيعية التي يمكن وضعها على المناطق المراد إزالة الشعر منها لتخفيف الألم، وهو ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

وصفة إزالة الشعر بدون ألم

يمكن استخدام العسل والليمون والسكر لعمل هذه الوصفة الخاصة بإزالة الشعر من مناطق الجسم المختلفة بدون ألم، ثم عمل طريقة التحضير التالية:

يتم خلط كل من العسل والليمون والسكر مع بعضهم جيداً.

ثم يوضع الخليط في إناء مناسب على النار أو داخل الميكروويف.

يتم ترك الخليط حتى يبرد قليلاً ثم يوضع على المكان إزالة الشعر منه.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط على الجلد، ثم يتم إزالته سريعاً بعد أن يلتصق بالشعر المراد إزالته.

وصفات طبيعية لإزالة الشعر بدون ألم

تتكون الوصفة التالية من مكون رئيسي أساسي له دور فعال في إزالة الشعر بدون ألم وهو البابايا، ومن مكونات الوصفة الأخرى:

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ربع ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

عدد 4 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

عدد 2 قطرة من أحد الزيوت العطرية.

بالإضافة إلى ربع ملعقة كبيرة من مسحوق البابايا.

طريقة تحضير الوصفة

تحضير الوصفة السحرية لإزالة الشعر بدون ألم يمكن أن يتم مع اتباع الخطوات التالية:

إحضار وعاء مناسب الحجم ووضع كل المكونات الموجودة في الوصفة مع بعضها، وتقليبها لعمل عجينة متماسكة.

يتم وضع العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، لكن يشترط أن يتم ذلك في عكس اتجاه نمو الشعر.

يترك الخليط على المنطقة لمدة تبدأ من ربع ساعة وتصل إلى ثلث ساعة حتى تجف تماماً.

يتم إحضار قطعة قماش نظيفة ووضعها على المنطقة، والضغط عليها في عكس اتجاه نمو الشعر.

يتم إزالة العجينة و القطعة القماشية، ثم بعد ذلك ترطيب المنطقة بمرطب مناسب.

بعد تكرار هذه الوصفة من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر يمكن أن يسقط الشعر ولن يعود نهائياً.