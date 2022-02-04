بدون صبغات كيميائية أو حناء.. بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

القرنفل لعلاج الشيب نهائيا من أكثر الوصفات التي تتساءل عنها مختلف السيدات ممن لديهن المعاناة مع تواجد الشعر الأبيض، ومن الممكن التخلص وبشكل نهائي من أي تواجد للشعر الأبيض، وهذا ما يكون من خلال استعمال القرنفل والذي يعتبر من أهم المكونات العشبية والتي من خلال استعمال المسحوق البودرة الخاص بها من الممكن الحصول على أفضل تركيبة طبيعية تعمل على إزالة الشيب تماما والتخلص من أي تواجد لخصل الشعر الرمادية والتي تعد من أكثر ما قد يجعل الشعر بمظهر غير متناسق، وإليكم أهم مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها.

القرنفل لعلاج الشيب نهائيا

الشيب من العيوب الشائعة للشعر ومن الممكن أن يتم علاجه باستعمال وصفات كلها طبيعية، وتلك الوصفات تعمل على إزالة تامة لتواجد الشيب أفضل من مكونات الصبغ الكيميائية، ومن خلال ما يلي نتعرف بشكل أكبر على أهم وصفات العلاج التام للشيب، ومن الممكن أن نحصل على تلك التركيبة الطبيعية بالاستعمال للمكونات الآتي ذكرها في الفقرة التالية:

مكونات خيط القرنفل الصابغ للشعر

من الممكن أن نستعمل مكون القرنفل مع بقية المكونات التي تحقق فعالية أكبر لعشب القرنفل للتخلص تماما من تواجد الشيب، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات:

ملعقة من بودرة القرنفل.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الحناء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير للخليط بالخطوات

بالإمكان تحضير تلك الخلطة المنزلية بشكل سريع من خلال اتبع تلك الخطوات الآتية: