جربي تجهيز الكيكة الباردة البيتي بدون فرن أو حتى بيض.. سيعشقها من يتذوقها

طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن أو بيض، تكون كيك البسكويت من أشهى الحلويات واسهلها تقوم ربات المنازل بعملها دائما في المنزل لأطفالها فهي خفيفة جدا ويمكن أن يضاف إليها كثير من النكهات المختلفة وسوف نستعرض طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

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طريقة تحضير الكيك الباردة

أن تحضير الكيك الباردة في المنزل لا يتطلب عناء أو مشقة وأن مكوناتها موجودة في كل منزل ومكوناتها هي:-

٥ أكواب من الحليب.

١٠ ملاعق كاكاو صغيرة.

٢ ملعقة زبدة.

٤ عبوات من بسكوت الشاي السادة.

٢٠ جرام شكولاتة نوتيلا.

طريقة تحضيرها

أن طريقة تحضيرها في قمة السهولة ولا تحتاج إلى أي جهد أو مجهود وخطوات التخضير هي

نضع الكاكاو على الحليب ونقوم بتقليبه جيدا حتى تمام التجانس. نقوم بوضع الحليب على النار مع التقليب. نضع عليه الزبدة ونستمر في التقليب. نقوم بوضع النوتيلا مع التقليب المستمر على النار حتى يصبح القوام سميك. نقوم برفع الخليط من على النار وتركه يبرد. نحضر صينية متوسطة نضع بها البسكوت ثم نضع الخليط عليه ثم نضع طبقة من البسكوت ثم نضع طبقة من الخليط ثم طبقة من البسكوت ثم الخليط ونقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٣ ساعات حتى يتماسك الخليط. تخرج من الثلاجة ويتم تقطيعها وتقديمها في أطباق التقديم ويمكن أن نزينها بالمكسرات أو قطع الفاكهة اللذيذة وبالهناء والشفاء.

نصائح يجب اتباعها عند عمل الكيك الباردة

يجب أن نتبع خطوات عملها دون أي تغيير فيها.

أن نضعها في الثلاجة طبقا لعدد الساعات المعين دون الاستعجال عليها.

عند تقطيعها يجب أن يكون بالتساوي وبهدوء حتى لا يتم تفتيتها أو تكون بشكل غير جيد.

التأكد من أن الخليط سميك قبل وضعه على البسكوت حتى يساعد على تماسك الكيك بشكل أسرع.