كفتة الحاتي الرائعة.. الوصفة الكاملة والمقادير الدقيقة لأنجح كفتة الكبابجي

طريقة عمل كفتة الحاتي البيتي، طريقة عمل كفتة الحاتي من أفضل الطرق اللذيذة للكفتة، حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، كما يحبها الأطفال جدا وهي من الأطعمة التي تحتوي على بروتين مفيد للجسم فيتامينات عالية؛ فالكثير من ربات البيوت يرغبن في عمل الكفتة في المنزل مثل التي في المطاعم، لذلك قد جئنا لكم بهذه الوصفة لنتعرف معكم على أسرار الكفتة.

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طريقة عمل كفتة الحاتي

نتعرف معكم على أفضل طريقة لعمل الكفتة في المنزل بمكونات بسيطة وبأقل سرعة ممكنة، وتتمثل مكوناتها في الآتي:

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة. ثلاث بصلات مفرومة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. ملعقة صغيرة من الثوم البودر. ملعقة صغيرة من البصل البودر. ملعقة صغيرة من البابريكا. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. 2 ملعقة صغيرة من الخل. نصف كوب من البقدونس المفروم. مقدار ملعقة صغيرة من النشا. كما أنه لا بد من إضافة مقدار ملعقة صغيرة من السكر. وحوالي ملعقة صغيرة من النشا. بالإضافة إلى 2 ملعقة صغيرة من الصلصة. خبز عادي أو خبز الفينو.

طريقة التحضير