طريقه تحضير كفته الطماطم مع كفته الدجاج المشوية في المنزل بطريقه سهله ومكونات بسيطه موجوده في كل مطبخ حيث تعد من اشهي الوجبات التي يمكن أن تقدم كوجبه رئيسيه بجانب العديد من المقبلات والخبز أو بجانب أطباق مختلفه من الارز أو المكرونه آو السلطة حسب الرغبة.

المقادير المطلوبة لعمل كفته الطماطم

نصف كيلو من اللحمة المفروم.

بصلة مفرومة ناعمه.

بيضة واحده.

ملعقتان كبار من البقدونس المفروم.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

بابريكا.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

فلفل اخضر حار حسب الرغبة.

خمس حبات من الطماطم.

ثلاث حبات بطاطا مقشرين ومقطعين.

فلفلة حلوة صفراء مقطعة قطع صغيرة.

فص ثوم مفروم ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

طريقة تحضير كفته الطماطم

نبدأ بخلط كل مكونات الكفتة مع بعض ثم تشكل كرات بحجم متوسطه الحجم.

تذوب صلصة الطماطم مع كوب ماء ثم توضع على النار مع إضافة ثلاث أكواب من الماء حتى تغلي.

تضاف على الصنية كرات الكفتة مع الطماطم والثوم والبطاطا ثم تترك على النار لمده ربع ساعة.

نضيف الفلفل الأصفر ونتركها على النار ربع ساعة اخرى ثم نضعها في أطباق التقديم.

المقادير المطلوبة لعمل كفته الفراخ المشوية

كيلو صدور دجاج مفرومه ناعم.

ثلاثة ملاعق كبار بقدونس مفروم.

بصله كبيره مفرومه ناعم.

حبه فلفل احمر رومي مبشوره.

معلقه كبيره بهارات فراخ.

كزبرة الناشفة.

ملعقه كبيره من الدقيق.

ملح حسب الرغبة.

معلقه صغيره من البابريكا.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

كوب كبير من الماء.

أعواد شيش طاووق.

زيت.

طريقه تحضير كفته الفراخ المشوية