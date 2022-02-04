ضاع عمرنا بنسلق الكرنب غلط.. فكرة عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء في 5 دقائق هتعملي 7 كرنبات بدون تعب

تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة تيسر على ربة المنزل الحصول السريع على الورق مقطع وجاهز تماما، ومن الممكن أن يتم عمل محشي الكرنب بخطوات سريعة إذا ما تم الحصول على الورق مقطع وجاهز تماما على السلق والذي يتم أيضا بعدد من الطرق ومنها الطريقة السريعة والتي تكون من دون استعمال الماء، وإليك عبر ما يلي الطريقة المقترحة التالية لتجهيز أكبر كمية من الورق وهذا ما يكون بغضون وقت قصير.

تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

تقطيع الكرنب بسرعة من الممكن أن يتم من خلال اتبع الخطوات التي تيسر من الحصول على الورق وقد تم تقطيعه ليكون متاح على الفور للحشو واللف بالطرق السريعة وأي طريقة سريعة من التي يتيسر على ربة المنزل اتباعها للحصول على الملفوف بأسرع وقت، وخطوات التقطيع تكون كما يلي:

خطوات تقطيع الكرنب

من الممكن أن يتم تقطيع الكرنب من خلال اتباع ما يلي من الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي أن تختاري الكرنبة الملائمة والتي تخلو من الورق الذابل.

لا بد من وضعها على سطح مستوي.

توضع السكين على عنق الرأس للكرنبة، والتخلص منها تماما.

تتم الإزالة لكل الورق الداكن المتواجد على الكرنبة.

قومي بعكس وضع الكرنبة وقلبها ليتم التقطيع بداية من أسفل الكرنبة.

قومي بعمل خطوط بالطول ثم خطوط بالعرض لعمل الورق في شكل مربعات.

يتم تقطيع الكرنبة بالكامل دون تفكيك ورقها وتلك تعد أسرع طريقة من طرق التقطيع.

خطوات لسلق الكرنبة

من الممكن أن يتم سلق الكرنبة بسرعة من خلال اتباع ما يلي من تلك الفقرات القادمة: