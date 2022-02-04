لقمة الباشا التركية اللذيذة.. بلتر من الحليب اعملي ألذ حلى بارد خلال دقائق

طريقة عمل لقمة الباشا التركية، الأمهات دائما تسعي إلي الإبداع وتقديم الأكلات والحلويات الجديدة لأسرتها سوء شرقية أو غربية ومن أكثر أنواع الحلويات التي زادت نسبة البحث عنها هي لقمة الباشا التركية، وهي أشهر أنواع الحلويات في تركيا، وفيما يلي سوف نقدم لكم طريقه التحضير من خلال عدة خطوات سهلة لكي تقدموا ألذ أنواع الحلويات الجديدة إلى أسرتك.

طريقة عمل لقمة الباشا التركية

لقمة الباشا التركية من أسهل وألذ أنواع الحلوى التي تصنع فى شهر رمضان الكريم، واليوم سنوفر طريقة تحضيرها في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق شهي لا يُقاوم، وأيضاَ بتكلفة بسيطة لا تذكر مقارنة بأسعار شرائها من الخارج.

المكونات:

كوب دقيق جوز الهند.

كوب إلا ربع دقيق.

أربع أكواب وربع حليب.

نصف كوب سكر(سبع ملاعق كبيرة).

ملعقة نشا.

ملعقتان زبدة.

فانيليا.

نصف كوب عصير توت.

فستق مقطع للتزين أو مكسرات مشكلة حسب الرغبة.

خطوات عمل حلوى لقمة الباشا التركية في البيت

احضري إناء و به السكر والفانيليا والحليب والنشا والدقيق.

ثم ضعي الخليط على النار وضيفي إليه الزبدة واتركيها حتى تصلي إلى قوام متماسك ولا يوجد به أي تكتلات.

احضري صينية أو قالب ورشي به جوز الهند بشكل متساوي.

ضعي خليط لقمة الباشا على جوز الهند، وقومي بوضعه في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً حتي تتماسك.

بعد أن يتماسك قالب لقمة الباشا، يتم إخراجها من الثلاجة وتوزيع المكسرات

قطعي الحلوي وضعيها في أطباق التقديم أو يمكنك الاحتفاظ بها مرة أخرى في الثلاجة.

أهم أسرار نجاح حلوي لقمة الباشا

وضع المقادير بالكمية المذكورة.

خلط المكونات جيدا على نار هادئة حتي تتجانس، وحتي لا يتكون تكتلات بسبب النشا أو الدقيق.

الاستمرار في التقليب حتى الحصول قوام متماسك وثقيل.

يفضل عدم تقطيع لقمة الباشا إلا بعد أن تتماسك جيدا.

فوائد تناول حلوي لقمة الباشا