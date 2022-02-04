طريقة عمل الكوكيز بقطع الشيكولاتة في المنزل بايسر المكونات

تعتبر الكوكيز من أفضل الحلويات التي يقبلها الكثيرون وتعتبر من أسهل الحلويات ومكوناتها بسيطة فهي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية وتعتبر وجبة سريعة للموظفين أثناء العمل أو عندما يشعرون بالجوع قبل تناول الطعام الرئيسي، والآن نقدم لك كيفية عمل الكوكيز في المنزل بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية، كما يجب الإشارة أن الكوكيز من الحلويات التي يمكنكم استخدامها في المناسبات المختلفة أيضا، كما يمكنكم عمل الكوكيز بالعديد من الطرق المختلفة أيضا، الكوكيز يمكن عمله سادة ويمكنكم عمله بالشكولاتة أو الفانيليا حسب الرغبة، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بمنتهي السهولة.

طريقة عمل الكوكيز بقطع الشيكولاتة

إليكم عمل الكوكيز بكل سهولة ومكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل المكونات في الآتي.

كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ربع كوب من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من قطع الشوكولاتة صغيرة الحجم.

4/3 كوب سكر بني.

كيس من الفانيليا.

طريقة تحضير الكوكيز الشهي

يمكنكم تحضير الكوكيز بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة:

نحضر وعاء عميق ونضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح وبقية المكونات حتى تمتزج جيدًا.

نخفق السكر والزبدة جيداً حتى يصبح المزيج كريمي ثم نضيف البيضة إليهما مع التحريك جيداً ثم الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ثم أضف المكونات الجافة إلى المكونات السائلة لتخلط جيدًا.

ثم ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ساعتين للحصول على أفضل النتائج.

ثم تُلف العجينة على شكل كرات صغيرة ثم توضع قطع الشوكولاتة فوقها.

نضع في الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة متوسطة.

يخرج من الفرن ويقدم مع المشروبات الساخنة

فوائد الشكولاتة

الكوكيز له فوائد عديدة لكونه يحتوي على شوكولاتة والعديد من المكونات ومن أهم فوائد الشكولاتة: