أفضل طريقة لعمل الكنافة بالكريمة في المنزل مثل محلات الحلواني تماماً

حضري الكنافة بالكريمة في المنزل، تعد الكنافة من أفضل الحلويات الشرقية وأكثرها انتشاراً، يفضلها العديد من الأشخاص نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، فهي تحضر بعدة طرق مختلفة و حشوات متنوعة، منها الكنافة بالقشطة، الكنافة بالمكسرات، الكنافة بالمهلبية، الكنافة بالمانجو، والكنافة بالكريمة، والعديد من الحشوات الأخرى، يمكن تحضير الكنافة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة دون بذل مجهود وذلك بعيداً عن شرائها جاهزة من المحلات، تابعونا للتعرف على طريقة عمل الكنافة بالكريمة في المنزل.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة في المنزل

الكنافة من الحلويات الشعبية الأكثر شهرة، هي مقترنة بشهر رمضان الكريم، ولا تخلو أي مائدة في هذا الشهر المبارك من صينية الكنافة سواء كانت بالقشطة أو بالكريمة أو مهلبية أو أي حشو مختلف، فالكنافة عامة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثيرين، ويفضل تناولها فئة كبيرة من الأشخاص، لا يختلف على مذاقها أحد بل مكوناتها بسيطة وسهلة ولا تحتاج بذل مجهود.

مكونات الكنافة:

نصف كيلو من الكنافة.

كوب من السمن.

كوب من السكر البودر.

مكونات الكريمة:

كوبان من الحليب.

2 ملعقة من النشا.

نصف ملعقة فانيليا.

مكونات القطر:

كوبان من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير نصف ليمونة.

تحضير الكنافة:

نحضر إناء واسع وتوضع فيه الكنافة ثم يصب عليها السمن، ويتم تقليبه جيداً حتي تتشرب الكنافة من السمن.

ثم يضاف بعد ذلك السكر مع التقليب بأصابع اليد ثم تترك جانباً.

تحضير الكريمة:

يرفع إناء على النار ويوضع فيه الحليب والفانيليا والنشا ويتم تقليبهم جيداً بالمضرب اليدوي، حتى لا يتكون هناك أى تكتلات حتى تغلي حتى الحصول على قوام سميك والحصول على كريمة.

تحضر صينية فرن وتدهن بالقليل من السمن، ثم يوضع فيها ثلث كمية الكنافة وتسويتها جيداً، ثم يصب عليها الكريمة بالتساوي ثم يوضع عليها باقي كمية الكنافة دون الضغط عليها.

يسخن الفرن ثم تدخل صينية الكنافة لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبياً، ثم تخرج من الفرن ويصب عليها القطر مباشرة فور خروجها وهي ساخنة.

تحضير القطر:

يرفع إناء على النار ويوضع فيه الماء والسكر ثم تركهم يغلو 10 دقائق، ثم يتم إضافة عصير الليمون و نتركه على النار لمدة دقيقتين ثم يرفع ويترك جانباً حتى يبرد تماماً ثم يصب على الكنافة وهي ساخنة.

سر نجاح الكنافة وتحضيرها مثل الجاهزة