طريقة عمل بلح الشام الناجح مثل المحلات في المنزل

بلح الشام من الحلويات الشرقية و اكثر الحلويات شهرة في الدول العربية الأسرة المصرية تعشق طعمه المتميز وسهولة تخضيره في المنزل في ليالي الشتاء الطويلة يشعر البعض بالجوع ويفضل تناول بعض الحلوى مثل بلح الشام والتي سوف نستعرض لكم طريقه عمله في هذا المقال وفق للخطوات التي سوف يتم شرحها ويجب تطبيقها بكل دقة وعناية في المنزل والتي سوف نقدمها بطريقه سهله ولا تستغرق وقت على الإطلاق في التحضير.

مكونات بلح الشام

1 كوب دقيق ابيض منخول.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. رشه ملح.

كوب من الماء الفاتر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

3 حبات بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

خطوات تحضير بلح الشام

نحضر وعاء ونضعه على النار مع إضافة الزيت والماء ثم يترك على النار حتى يغلي. بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه بالنشا إلى الماء المغلي مع الاستمرار في التقليب السريع. ويجب أن يكون الوعاء فوق النار لمدة ثلاث دقائق أثناء التقليب حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. يجب الاستمرار في تقليب العجينة اكبر وقت ممكن حتى تتماسك جيدا. يرفع من على النار و نترك العجينة جانبا حتى تهدا وتبرد تماما ونبدأ في إضافة البيض بيضه تلو الأخري مع إضافة الفانيليا والاستمرار في التقليب. نجهز كيس حلواني ثم نضع في عجينة بلح الشام من الداخل حتى نحصل على التشكيل المطلوب. نضغط على كيس الحلواني ونغمس أطراف المقص في الزيت ونقص عجينة بلح الشام بطول المفضل. نضع أصابع بلح الشام في الزيت و يجب أن يكون بارد جدا ثم يرفع الزيت على النار. وننتظر قليلا حتى ينتفخ بلح الشام و يطفو على السطح ونقلب حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل لأصابع بلح الشام.

طريقة تحضير شربات بلح الشام أو(القطر)

يرفع وعاء على النار يخلط فيه كوب من الماء مع كوب من السكر. ويترك حتى مرحلة الغليان مع التقليب حتى يذوب السكر جيدا. ثم يضاف إليه عصير نصف ليمونه خلال عملية الغليان . وبعد ذلك نخفض من درجة حرارة النار حتى يخلط ويصبح ثقيل القوام.

وهكذا نكون قدمنا إليكم طريقة عمل بلح الشام في المنزل ونتمنى أن يكون المقال نال إعجاب بكم وحصلتم على قدر كافي من المعلومات النافعة التي تشمل على مكونات وطريقة تحضير بلح الشام.