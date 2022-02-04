احصلي علي صبغه ذهبي مثل المشاهير في البيت دون تكلفة عالية

طريقة صبغه ذهبي من الممكن صبغ شعرك في المنزل بمفردك والحصول على نتائج جيدة. ومن المريح أكثر أن تذهب إلى مصفف الشعر، لكنها أيضًا باهظة الثمن. حيث الأصباغ التي يقدمها السوق للتلوين في المنزل سهلة الاستخدام للغاية وإذا كنتي حريصه، فلن تلطخي كثيرًا. تتضمن بعض مجموعات التلوين مشطًا أو فرشاة تسهل أيضًا توزيع المنتج في جميع أنحاء الشعر. ومن ناحية أخرى، هذه منتجات ذات مكونات وتقنيات متطورة، بالإضافة إلى تغيير لون شعرك وإخفاء الشيب وتوفر الترطيب واللمعان الإضافي.

صبغه ذهبي

كيف تختار الصبغة؟ الخطوة الأولى هي اختيار المنتج لصبغ شعرك في المنزل. بالإضافة إلى الأصباغ الطبيعية، مثل الحناء، ستجد عادة نوعين من التلوين: دائم أو شبه دائم. يختفي شبه الدائم مع الغسيل وعادة ما يستمر حوالي 4 أسابيع. لا يغسل التجعيد، لكن عليك أن تلمس الجذور مع نمو شعرك.

بعض الإرشادات لاختيار الدرجة الصحيحة

لا ينصح بتغيير لون شعرك أكثر من درجتين، لأنك قد تبدو مختلفًا تمامًا.

لون بشرتك مهم عند اختيار درجة لون لشعرك.

بالنسبة للبشرة الداكنة، فإن أفضل درجات اللون هي الأحمر أو البني أو الأسود، وإذا كنت تريد درجة لون أفتح، فننصح باستخدام درجات الكراميل أو البني أو الأشقر الداكن.

بالنسبة للبشرة الوردية أو الفاتحة، من الأنسب استخدام صبغه ذهبي.

إذا كان شعرك يحتوي على الكثير من اللون الرمادي ، فقد تكون النتيجة أفتح قليلاً من المتوقع ، خاصةً إذا قمت بتطبيق درجات لونية زاهية جدًا.

طريقة صبغ الشعر بالمنزل