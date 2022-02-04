طريقة كفتة البطاطس بحشوة الجبنه تنفع سندوتشات على الفطار أو العشاء

كفتة البطاطس المحشوة جبنه أكلة لذيذة سهلة جدا في عملها عامتا تعد البطاطس من أشهي وأفضل الأكلات عند العديد من الأشخاص ويعتمد الكثير من الأشخاص على تناولها على مدار اليوم ويمكن إضافة العديد من الحشوات اللذيذة الغنية التي تفيد صحة الجسم بشكل جيد البطاطس من الأطعمة التي تدخل في العديد من الوصفات فهي تصلح وجبة خفيفة بطاطس محمرة أو كوجبة رئيسية مع الدجاج واللحوم وأيضا تدخل في صناعه الحلويات مثل اللقيمات أو العوامة وتعد من أطباق المقبلات ذات المكونات السهلة المتوفرة في كل مطبخ يمكن أن يساعد الأولاد في تحضيرها ولكن اليوم نقدم طريقه عمل كفته البطاطس بالجبن الشهيرة وصفة طبخ شهية للغاية.

مقادير كفتة البطاطس بالجبنه

كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسة.

ربع كيلو مشكل جبن.

فلفل ألوان مقطع مكعبات صغيرة.

بسطرمة أو فراخ أو لحمة معصبة.

ملح حسب الطلب.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

تغطية كفتة البطاطس بالجبنه:

نشا: ربع كوب.

دقيق: 1 كوب.

بقسماط: 1 كوب.

2 حبة بيض.

2 ملعقة كبيرة لبن.

طريقة تحضير كفته البطاطس بالجبنه

نضع وعاء على النار فيه كمية مناسبة من الماء لغمر البطاطس بقشره بعد غسلها. ثم تقشر وتهرس ونضع عليها الجبنه والبسطرمة متشوحة في ملعقة كبيرة من السمنة. يمكن في هذه الوصفة نستخدم بواقي اللحمة أو الفراخ ومضاف إليها الملح والفلفل ونحرك المكونات مع بعضها. نحضر صينية مقاس 40 مستطيل ونضع ورقة زبدة في القاع ثم نضع الخليط عليها ونحضر ورقة اخرى من ورق الزبدة ونضغط علي سطح الخليط. من الممكن استخدام أكياس بلاستيك ثم ندخلها الفريزر لمدة نصف ساعة. نخرجها من الفريزر ثم تقطع صوابع و نخفق البيض مع اللبن في وعاء صغير ويضاف إليه الملح والفلفل. ننزل بأصابع الكفتة في الدقيق المخلوط بالنشا ثم نضعها في البيض وبعد ذلك في البقسماط. نضع أصابع البطاطس في زيت غزير ساخن وتترك حتى تحتمر ولا نقلبها ألا عندما نتأكد أنها أخدت لون واختمرت من أسفل. ثم نقلبها على الوجه الأخر ثم نتركها تحتمر من الوجه الثاني أيضا و تأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات. نضعها على مناديل مطبخ حتى تصفى الزيت الزائد ونقدمها في طبق التقديم تزين بأوراق البقدونس وبالهناء والشفاء.

للعلم…

من الممكن تفريز أصابع الكفتة في الفريزر بنفس الطريقة وعند الاحتياج أخرجيها وانزلها في الزيت الساخن جدا على نار متوسطة الحرارة للغاية حتى تأخذ لون فقط.