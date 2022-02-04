نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد تناول ملعقة من زيت الزيتون علي معدة فارغة قبل الإفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرف منذ القدم أهمية وفوائد زيت الزيتون للجسم والبشرة حيث يضيف الزيتون لمعان للشعر ودخل في العصر الحديث زيت الزيتون في تركيب العديد من مستحضرات التجميل وتشتهر مناطق معينة دون غيرها بزراعة الزيتون ومنها سيناء في جمهورية مصر العربية وهناك حديث عن النبي صل الله عليه وسلم عن زيت الزيتون حيث قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ) ونشرح هنا فوائد تناول زيت الزيتون علي الريق يوميا .

فوائد تناول زيت الزيتون علي الريق صباحا

تعرف علي أسرار الحرص علي تناول زيت الزيتون يوميا قبل الإفطار وهي

الحصول علي بشرة خالية من التجاعيد

يدخل زيت الزيتون في العديد من مستحضرات التجميل ويقلل من التورم والالتهاب ومطهر طبيعي للجلد .

إنقاص الوزن

حيث يساعد إتباع نظام غذائي صحي غني بزيت الزيتون يوميا علي فقد الوزن لمن يعاني من السمنة وزيادة الوزن .

الحفاظ علي الذاكرة

حيث يحمي تناول زيت الزيتون في الطعام يوميا من مرض الزهايمر ويحافظ علي صحة الجهاز العصبي .

صحة العظام

حيث يعتبر زيت الزيتون مفيد لمن يعاني من إلتهابات وألام المفاصل .

المحافظة علي صحة الجهاز الهضمي

يستطيع زيت الزيتون قتل البكتريا الضارة في أقل من أسبوعين والمقصود بالكتريا الضارة هنا هي تلك التي تعيش في الجهاز الهضمي وتمتلك القدرة علي مقاومة المضادات الحيوية .

المحافظة علي نسبة السكر في الدم

حيث يحمي زيت الزيتون من مرض السكري من النوع الثاني.

فوائد زيت الزيتون للشعر

يقوي زيت الزيتون الشعر ويكسبه اللمعان ويعمل كمرطب للشعر حيث يدلك به الشعر وفروة الرأس ويمكن تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة ربع ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو للحصول علي الترطيب اللازم .

دهن البشرة بزيت الزيتون ليلا

هناك العديد من النساء يحرصن علي دهن البشرة بزيت الزيتون ليلا وذلك للحصول علي العديد من الفوائد والتي منها