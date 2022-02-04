كثير منا يبحث خصيصا في فصل الشتاء عن أكلات أو شوربات سريعة التحضير للشعور بالتدفئة بالجو القارس الكبار والصغار يعشقون خصيصاً تناول الشوربات سهلة المضغ والبلع وتبحث كثيراً من الأمهات عن الخضروات التي تحتوي على كمية كبيرة من الفوائد وكثير منها تحتوي على الألياف الغذائية،

طريقة عمل وصفات شوربات شتوية سريعة التحضير بطعم المطاعم الأوربية

وكثير من الشربات يساعد في علاج الأمساك، وتساعد على صحة القلب، تقوى الجهاز المناعي، تخفض نسبة الكوليسترول، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات المغذية، تمد الجسم بالطاقة والتدفئة الأزمة، ومن أشهر الشوربات الغير تقليدية التي اعتاد على تناولها الجميع خارج المنزل، شوربة الفطر، شوربة الفريك، شوربة البصل، أبدعت المطاعم والمحلات الكبري بتقديم الشوربات والمقابلات بشكل مختلف وطعم رائع، وفي السطور القادمة نقدم لكم أطعم الشوربات الشهيرة.

طريقة عمل شوربة الفطر

المكونات

كيلو فطر.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي أو زيتون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان صغيرة دقيق أبيض.

مرقة دجاج أو لحم.

مكعب مرقة.

طريقة التحضير

نقطع الفطر لشرائح رفيعة وتركهم جنباً حتى نستخدمهم.

نضع البصل والثوم والزيت في أناء عميق مناسب ونرفعهم على النار.

نقلبهم حتى يدبلو تماماً، ثم نضيف الدقيق ونقلبه مع المكونات حتى يصبح لونه ذهبي.

نضيف الفطر ونقلبه ونتركه لمده دقيقتان، ثم نضيف التوابل والرقة ومكعب الماجي.

نتركها على النار لمدة عشر دقائق، ثم نغرفها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

طريقة عمل شوربة البصل بالكريمة

المكونات

سبع حبات كبيرة بصل مقطعة جوانح رفيعة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرة زيت زيتون.

مكعبان زبدة.

لتر مرقة دجاج أو لحم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

كوب كريمة طهي.

كوب جبنة رومي مفرومة.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

عيش توست.

طريقة التحضير