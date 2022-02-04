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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير خبز منزلي بقوام طري ومنفوخ وطعم أكثر من رائع، الآن وبمكونين فقط يمكنك صنع الخبز بطريقة غاية في السهولة والبساطة، ولا داعي لشراء كميات هائلة من المخابز وتخزينها بالثلاجة لحين الاستخدام، فمن خلال طريقتنا اليوم سوف تستطيعين صنع خبز طازج ساخن بقوام طري وطعم ألذ من خبز المخابز. يمكنك تحضير الخبز بطريقة في منتهى البساطة والسهولة بإستخدام المقلاة وبدون الحاجة إلى فرن، كذلك لن نستخدم خميرة المعجنات في التحضير لذا فهي تعد أسهل وصفة على الإطلاق لعمل الخبز في المنزل.

طريقة تحضير خبز منزلي بقوام طري

المقادير المطلوبة لعمل الخبز في المنزل بدون خميرة هي:

كوب زبادي في درجة حرارة الغرفة بمقدار 400 جرام. كوب ماء دافئ. من 4 ل 5 أكواب دقيق. 4 ملاعق ونصف صغيرة بيكنج بودر. رشة ملح.

في وعاء نضف الزبادي والماء الدفئ ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نضف البيكنج بودر ونخلط مجدداً، ثم نضف الدقيق تدريجياً بإضافة كوب ثم الاخر مع التقليب بعد كل إضافة، ثم يتم العجن يدويا حتى يتم الحصول على قوام متجانس طري وبعد العجن يتم إضافة 3 ملاعق كبيرة من الزيت مع العجن مجدداً قليلاً لمدة دقيقتين تقريباً، بعد ذلك نأخذ العجين ونضعه على سطح مرشوش بالدقيق ثم نفرده قليلاً على شكل مستطيل.

أسهل طريقة لعمل الخبز

بعد ذلك نقسم العجين إلى نصفين بالطول وكل نصف نقسمه إلى 10 قطع أو أكثر، ثم نأخذ كل قطعة ونكورها ونغلقها جيداً ونضعها جانباً حيث تكون كل كرة بمقدار 80 جرام تقريباً، ثم نرص كرات العجين في صينية مرشوشة بالدقيق ونغطيها ببلاستيك غذائي حتى ننتهي من فرد كل الكرات، نأخذ كل كرة ونضعها على سطح مع رشة من الدقيق أعلاها وأسفلها ثم نبدأ بالفرد بسمك متوسط ليس رفيع وليس سميك.

في الخطوة التالية نحضر مقلاة غير لاصقة نرفعها على نار متوسطة، ثم نضع رغيف الخبز ونتركه لمدة دقيقة ثم نقلبه على الجهة الأخرى، وهذه الخطوة تتكرر حتى يصبح الخبز منفوخ وبلون ذهبي بسيط ويتم الضغط بملعقة عند ملاحظة خروج بخار هواء، ثم نخرجه ونضعه على شبكة حتى يبرد ونكرر هذه الخطوات حتى ننهي كل الكمية ويفضل إستخدام الأدوات من السيليكون، وبعد ذلك يكون جاهز بألذ طعم وأسهل طريقة.