أفضل طريقة لعمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشره وتقشيرها في المنزل بأقل التكاليف

كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة وتقشيرها حيث تعاني العديد من السيدات من مشاكل كثيرة حول البشرة من ظهور حب الشباب أو التجاعيد، ودائما تبحث عن طرق مثالية لتعطيها نتائج إيجابية دون حدوث أي نتائج سلبية، كما أنهم يبتعدون عن التركيبات الطبية التي تحتوي على مواد كيميائية ولذا سنقدم لكم وصفة استخدام اللبان الذكر لوضعها على البشرة دون حدوث أي من الاعراض التي قد تضرك وخاصة أنها من الوصفات الشعبية الرائعة التي حظيت باهتمام الكثير من السيدات وحققت نتائج مبهرة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة ويسر، لمعرفة المزيد تابعوا ما يلي في مقالنا الرائع عبر موقعنا ثقفني.

أفضل طريقة لعمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشره

سنقدم لكي سيدتي وصفة مميزة عن استخدام اللبان الذكر مع النشا فهو من الوصفات المشهورة على نطاق واسع وتحقق نتائج فعالة دون أي نتائج سلبية على جلد بشرتك وهي كالتالي:

مسحوق اللبان.

البطاطس

ملعقة من النشا

كيف تستعد لعمل الوصفة

عليكِ سيدتي اتباع الخطوات الآتية بدقة شديدة لتحصلي على نتيجة جيدة ومنها:

قومي بتقشير البطاطس وابشريها ثم صفيها جيدا من الماء الموجودة بها واعصريها بشكل جيد.

قومي بوضع كل من البطاطس مع النشا ومسحوق اللبان ويتم تقليبهم بشكل جيد بعد ذلك، يتم وضع الخليط على وجهك وفرده بشكل جيد لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر واستخدمي نوعًا من الكريمات المرطبة.

للحصول على نتائج فعالة، يجب تكرار الخطوة السابقة حوالي مرتين في الأسبوع حتى تستمتع ببشرة منتعشة لا يوجد بها أي من التجاعيد.

مكونات لبان الذكر لتقشير البشرة

نصف كوب شوفان غير مطبوخ.

نصف كوب سكر بني.

عسل طبيعي.

ربع كوب من زيت الزيتون.

قطرتان من زيت اللافندر.

وأربع قطرات من زيت المسك.

وأربع قطرات من زيت اللبان.

طريقة عمل التقشير

قومي بتنعيم المكونات مع بعضها للحصول على مسحوق ناعم ثم اخلطيهم حتى تصبح عجينة ثم قومي بفرد المزيج على البشرة، ودلكي بهدوء الخليط على الوجه حتى عشرة دقائق وبعدها يتم غسل الوجه وقومي بتلك التجربة مرتين كل أسبوع.