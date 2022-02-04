نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك للبشرة الحساسة ووصفات فعالة في تفتيح وترطيب البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العناية بالبشرة الحساسة تتمثل في إتباع روتين يتلائم معها، وإضافة إلى ذلك تطبيق ماسك للبشرة الحساسة بمكونات طبيعية تعود بالنفع على البشرة سواء بالنسبة إلى نضارتها أو الترطيب، وذلك بدون التسبب في أي تهيج للبشرة، فهذا النوع يتناسب معه مكونات محددة ولذلك فإن استخدامها ووضعها على البشرة لبضعة دقائق ستمنحك النتيجة المرغوبة.

ماسك للبشرة الحساسة

نقدم لكِ طريقة تحضير ماسك للبشرة الحساسة الذي يعمل على تنظيفها وإزالة أي أتربة أو شوائب متراكمة عليها، مما يقي من ظهور حب الشباب أو الرؤوس السوداء، ويتكون ماسك ماء الورد والدقيق من بمقدار ملعقة كبيرة من الدقيق ثم إضافة ملعقتين من ماء الورد، ويمكن زيادة كمية ماء الورد حسب القوام الناتج، وباستخدام فرشاة يوزع الماسك على الوجه، ويزال بعد مرور ربع ساعة باستخدام الماء الفاتر.

وصفة لترطيب البشرة الحساسة

عند الحديث عن ترطيب البشرة فإن أول ما يخطر في بالنا هو العسل وأيضًا الزبادي، باعتبارهم أكثر المكونات المغذية للبشرة، ولتحضير الماسك نضع ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ويوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يزال بالماء.

ماسك للوجه الحساس

يمكن ترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارة وإشراق من خلال ماسك الخيار والحليب، وهو عبارة عن 3 ملعقة من عصير الخيار مع ملعقة من الدقيق وبضعة قطرات من الجلسرين لزيادة كفاءة الماسك في الترطيب، وأيضًا ملعقة من الردة أو النخالة، توضع كافة المكونات في وعاء واحد مع التقليب المستمر للخليط، وبعد ذلك نضع الماسك على الوجه وننتظر حتى مرور ربع شاعة ثم نقوم بغمر قطعة من القطن دائري الشكل المخصص للعناية بالبشرة، في ماء الورد وتمرر على الوجه بأكمله، بحيث تزيل أغلب الماسك من الوجه، وبعد ذلك يزال الماسك نهائيًا من الوجه باستخدام الماء الفاتر.

ماسك لتفتيح البشرة الحساسة

حضري وصفة فعالة لتفتيح الوجه باستخدام ملعقة صغيرة من البن مع ملعقة كبيرة من العسل ونفس المقدار من الزبادي، مع توزيع الماسك على الوجه بعد تقليب كل المكونات، وتركه حتى يجف وبعد ذلك يزال بالماء، ويعمل الماسك على تفتيح البشرة بحيث يزيل الجلد الميت كما يمنح البشرة نضارة ويعمل على تفتيح البقع الداكنة أيضًا.