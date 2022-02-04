أسرار طريقة عمل الفطير الشرقي بالموزاريلا في البيت بالطعم الأصلي

يعد الفطير من أشهر المخبوزات التي تنتشر في منطقة الوطن العربي نظراً لمذاقه اللذيذ والرائع ومكوناته المفيدة لصحة الجسم، ويمكن إعداده بحشوة مالحة أو حشوة حلوة على حسب الرغبة، وهو من الأكلات التي يطلبها الأطفال باستمرار ولهذا تبحث العديد من الأمهات عن طريقة إعدادها في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المخابز أو المطاعم لضمان جودته، وقد تعتقد بعض النساء أن طريقة تحضيره معقدة وصعبة إلا أنها على العكس من ذلك ويمكن إعداده في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نأتيكم من خلالها بأطعم وألذ الوصفات في العالم.

مكونات عمل الفطير الشرقي بالموزاريلا

يوجد العديد من أنواع المخبوزات التي يمكن إعدادها في البيت وتقديمها ساخنة للأسرة ومنها الفطير التي يُعد بكثرة في دول الوطن العربي وسوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال السطور التالية.

كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

بيض.

جبنة شيدر.

جبنة موزاريلا.

خطوات عمل الفطير الشرقي بالموزاريلا

وفيما يلي نقدم لكم خطوات عمل الفطير الشرقي بالموزاريلا في البيت.