نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طريقة عمل الفطير الشرقي بالموزاريلا في البيت بالطعم الأصلي في المقال التالي
يعد الفطير من أشهر المخبوزات التي تنتشر في منطقة الوطن العربي نظراً لمذاقه اللذيذ والرائع ومكوناته المفيدة لصحة الجسم، ويمكن إعداده بحشوة مالحة أو حشوة حلوة على حسب الرغبة، وهو من الأكلات التي يطلبها الأطفال باستمرار ولهذا تبحث العديد من الأمهات عن طريقة إعدادها في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المخابز أو المطاعم لضمان جودته، وقد تعتقد بعض النساء أن طريقة تحضيره معقدة وصعبة إلا أنها على العكس من ذلك ويمكن إعداده في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نأتيكم من خلالها بأطعم وألذ الوصفات في العالم.
مكونات عمل الفطير الشرقي بالموزاريلا
يوجد العديد من أنواع المخبوزات التي يمكن إعدادها في البيت وتقديمها ساخنة للأسرة ومنها الفطير التي يُعد بكثرة في دول الوطن العربي وسوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال السطور التالية.
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كمية من الماء الدافئ.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- بيض.
- جبنة شيدر.
- جبنة موزاريلا.
خطوات عمل الفطير الشرقي بالموزاريلا
وفيما يلي نقدم لكم خطوات عمل الفطير الشرقي بالموزاريلا في البيت.
- في وعاء عميق اخلطي الدقيق مع الزيت والملح وقلبي جيداً ثم أضيفي الماء بالتدريج وابدئي في العجن إلى أن تحصلي على عجينة شبه متماسكة القوام، واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح.
- قطعي العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم وادهنيها بالزيت ثم قومي برصها في الصينية واتركيها لمدة ساعة حتى ترتاح.
- على سطح مستوى قومي بفرد العجينة ثم افردي عجينة أخرى واحرصي أن تكون أصغر حجماّ من الأولى ثم قومي بلفها على شكل مربع وضعيها في العجينة الكبيرة مع حشوها بالجبنة الشيدر واللحم المفروم بعد تعصيجه جيداً وبعد ذلك يمكنك فرد الجبنة الموزاريلا على الوجه.
- قومي بتقفيل العجينة الكبيرة جيداً ثم انقليها إلى صينية الفرن بعد دهنها بالزيت وبعد ذلك ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 ° مئوية واتركيها حتى يحمر وجهها ثم أخرجيها وقطعيها إلى قطع على حسب الرغبة ومن ثم قدميها لأولادك بالهناء والشفاء.
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