طريقة عمل حلويات بلح الشام الشهيرة في المنزل بكل سهولة

من أنواع الحلوى الشرقية المعروفة فى كثير من البلاد هو بلح الشام حيث يعتبر من أشهر الحلويات التي يفضل البعض تناولها وذلك لأنها تتميز بمذاق رائع وشهي ويمكن تناولها باكثر من طعم فيمكن تناولها بالعسل أو بالسكر الأبيض أو الشيكولاته على حسب الرغبة، وسوف نقوم بذكر طريقة لعمله فى المنزل بخطوات سهلة وذلك أفضل من شراؤها من الشارع.

مكونات عمل بلح الشام الأصلي:

1 كأس دقيق.

1 كأس ماء.

ربع كأس زيت.

3 بيضات.

1 ملعقة صغيرة نشا.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

مكونات الشربات الذي يتشربه البلح:

2 كأس سكر.

2 كأس ماء.

نصف عصير ليمونة.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير:

نقوم أولا بتحضير وعاء ووضع فيه الماء والزيت، ونقوم بوضعهم على النار ونتركهم حتي يغلي. وعندما يغلي الماء نقوم بإضافة كل من الدقيق والنشا والفانيليا ونقوم بتقليبهم جيداً حتي يمتزجوا جيداً ولا يكون به أي تكتلات و نزيل الوعاء من على النار ونقوم بتقليبه جيداً أو وضعه فى العجان الكهربائي ويمزج حتي يكون ناعم. بعد خلط العجين نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى مع مراعاة مزج كل بيضة بعد وضعها فوراً. بعد الإنتهاء نتركه قليلا حتي نقوم بتحضير مقلاة كبيرة ووضع بها الزيت للقلي. وحتي يسخن الزيت نقوم بتحضير الشربات أو القطر. نقوم بتحضير وعاء ووضع فيه السكر وعليه الماء وحتي يغلي نقوم بوضع الليمون ورشة الفانيليا ونتركه يغلي لمدة 3 دقائق ونرفعه من على النار ونتركه يبرد. نرجع إلي عجين بلح الشام نقوم بوضع العجين فى قمع الحلويات لعمل بلح الشام، نقوم بوضع البلح في الزيت مع مراعاة التقليب وحتي يتغير لونه إلي الذهبي نقوم بوضعه فى الشربات البارد ويقلب وبعد ذلك نخرجه حتي يتصفي ويقدم للأكل.

مكونات عمل بلح الشام بدون بيض:

2 كأس دقيق.

2 كأس ماء.

ربع كأس نشا.

2 ملعقة زيت كبيرة.

2 ملعقة زبدة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

شربات أو قطر.

طريقة التحضير:

نقوم بتشغيل النار وإحضار وعاء ووضعه على نار متوسطة ونضيف فيه كل من الزيت والماء والزبدة ورشة ملح، ونقلبهم مع بعضهم ونتركه يغلي. عندما يغلي نقوم بوضع الدقيق ونقلبه جيداً حتي يمتزجوا ويكون خليط متماسك. نطفئ النار على العجين ونتركه يبرد قليلاً وثم نضيفه فى العجان حتي يمتزج جيداً ويكون ناعم. نقوم بتذويب النشا فى نص كوب ماء ثم نضع الفانيليا ونقلبهم مع بعضهم جيداً. بعد الإنتهاء نقوم بتحضير مقلاة للقلي ونضعها على النار وبها زيت مناسب للقلي وعندما يسخن نقوم بوضع العجين بداخل قمع الحلويات ونقوم بتشكيل أصابع بلح الشام ووضعها في الزيت وعندما يكون لونها ذهبي نقوم باستخراجها ووضعها في شربات بارد وبعد ذلك يصفي ويقدم للأكل جاهز.

مكونات عمل بلح الشام بالسميد:

2 كوب ونص دقيق.

2 ملعقة كبيرة سميد.

1 ملعقة كبيرة نشا.

3 حبات بيض.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

رشة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: