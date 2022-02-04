طريقة عمل مسحب البيك السعودي في المنزل طريقة عمل طبق البيك بولر السعودي والذي يعتبر من اشهر الاطباق في المملكة العربية السعودية والذي يحبه الكثير من الافراد في المملكة العربية السعودية وخاصة الاطفال ويرغب الكثير من النساء في معرفة كيفية تحضير طبق البيك المسحب. في المنزل بطرق سهلة وبسيطة بحيث يمكنك تجهيزه للعائلة في المنزل دون الحاجة لشرائه من أحد مطاعمه.

طريقة عمل مسحب البيك السعودي

يعد فطر البيك السعودي من أشهر الوجبات في المملكة العربية السعودية ، ويفضل كثير من الناس تناوله على الوجبات الأخرى ، حيث يتميز فطر البيك السعودي بطعمه اللذيذ وطعمه اللذيذ ، والعديد من تبحث النساء عن طريقة سهلة لتحضير فطر البيك السعودي ، بالإضافة إلى وصفة بسيطة من حيث المكونات المستخدمة في تحضيره ، لذلك سنقدم لك أسهل الطرق لتحضير فطر البيك السعودي الأصلي. أبسط المكونات وفي أقل وقت ممكن ، بالإضافة إلى تقديم طرق تحضير الصلصات المختلفة مع البيك

تحضير مسحب البيك السعودي بصدور الدجاج

نضع صدور الدجاج المجهزة في مرحلة التحضير ، ثم نطرق على صدور الدجاج باستخدام مدقة الكباب ، ونعمل على تقليل سماكة صدور الدجاج. قطعي صدور الدجاج إلى قطع مستطيلة مثل قطع الدجاج الخالية من العظم في مطعم البيك ، ويمكنك تقطيعها بالطريقة التي تناسبك. اثقبي صدور الدجاج باستخدام عود أسنان نظيف حتى تسمح هذه الثقوب لتتبيل الدجاج المخلل بالتغلغل في ثنايا لحم الدجاج. نحضر التتبيلة التي سنستخدمها لعمل المخلل السعودي في وعاء عميق ، وذلك بوضع الحليب السائل وقشر الليمون وعصير الليمون في الوعاء ، إضافة إلى وضع الملح والفلفل ومسحوق البصل ومسحوق الثوم ثم إضافة الزنجبيل ، الفلفل الحار والفلفل الحلو ، اخلطي البهارات باليد حتى تمتزج معًا. بعد ذلك نضع مرق الدجاج الجاهز سواء مسحوق أو قطعة مكعب مرق الدجاج ، ثم نضيف الصلصة الحارة لخليط البهارات ، ونخلط المكونات معًا حتى تتجانس تمامًا. نضيف قطع صدور الدجاج المقطعة إلى وعاء التتبيلة ، وتأكد من غمرها في التتبيلة جيداً ، ثم نغطي وعاء الدجاج بالتتبيلة باستخدام ورق بلاستيكي خاص مغطى بالطعام ، ونترك الدجاج في التتبيلة كاملة. في الليل في الثلاجة ، وإذا كنت ترغب في تحضيره في أسرع وقت ممكن ، يمكنك وضعه في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات فقط. ابدئي بتحضير تتبيلة الدجاج المقلي بوضع البيض المخفوق مع الحليب والفلفل الأسود في وعاء عميق ، وضعي الشابورة الخشنة الجاهزة في وعاء آخر ، إضافة إلى وضع خليط من التتبيلة الجافة التي تحتوي على الفلفل الحلو والزنجبيل ومسحوق الثوم. وعاء ثالث. في البداية ، ضعي الصدور التي تم سحبها في التتبيلة الجافة ، ثم ضعي الصدور المسحوبة في البيض المخفوق مع الحليب والفلفل الأسود ، وأخيرًا اغمر الصدور المسحوبة في وعاء به فتات الخبز الخشن. سخني الزيت على نار عالية ، ثم خففي الحرارة إلى درجة متوسطة ، وضعي قطع الدجاج في الزيت ، وتأكدي من أن الزيت يغطي قطع الدجاج ، واتركي قطع المخلل المسحوبة على النار حتى يتم طهيها بالكامل ، وانتظر حتى تأخذ قطع المخلل لونًا ذهبيًا ، ثم ارفعها عن النار ، وضعها على ورق مطبخ جيد للتخلص من بقايا الزيت.