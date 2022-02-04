طريقة عمل البان كيك السريع بدون حليب وبالشوكولاته والفطاير

كيفية تحضير البان كيك التي تعد من إبداعات المطبخ المصري المستمر في الابتكار الذي كشف عن وجبة خفيفة سريعة التحضير ومن خلال تلك المقال نري كل ما يلزم من مقادير وطريقة العمل للحصول علي طبق جميل من البان كيك.

طريقة عمل البان كيك السريع بدون حليب

لتحضير البان كيك السريع يلزم توفير المقادير والمكونات للعمل.

كوب لبن.

معلقتين زيت نباتي.

رشة ملح.

بيضة.

معلقتين بيكينج بودر.

كوب دقيق فاخر.

معلقتين سكر.

طريقة التحضير

نقوم بخلط كل المكونات الجافة مثل الطحين والسكر والبيكينج بودر والملح في قدر. يتم خلط كافة المكونات السائلة من اللبن والبيض والزيت في قدر جديد، ثم نقوم بخلط المكوّنات الجافة والسائلة معا للحصول على مزيج متجانس وسلس. علينا باحضار صينية مدهونة الزيت وتسخينها على نار متوسطة، ونصب ١/٤ كوب من الخليط على الصينية، ثم يتم قلب الفطيرة على الوجه الاخر حتى يصبح اللون بني، ويتم تنزيلها من علي النار لتصبح فطيرة شهية وتقديمها.

طريقة عمل فطيرة البان كيك

يتوفر المقادير لصناعة فطيرة البان كيك.

كوب من السكر.

رشة ملح.

بيضتان.

ربع كوب زبيب.

كوب دقيق قمح ابيض.

نصف كوب زبدة.

معلقة من سكر البودرة.

ربع كوب زبيب ابيض.

ثلاث معالق بيكينج بودر.

معلقة فانليا سائلة.

طريقة العمل

اولا نضع الطحين، والملح، السكر، والبيكينج بودر والزبدة في الخلاط على سرعة بسيطة، حتي يتم خليط ونضع الزبيب الأبيض والأسود، البيض والفانيلا ويتم الخلط في الخلط على سرعة بسيطة. نقوم بوضع العجينة في حلة، وتقطيعها إلى فطائر دائرية الشكل حجم واحد. نضع المقلة على النار، وتنزيل الفطائر فيها حتى تكون في القاع الخاص بها لون ذهبي ويتم انتفاخ العجينة. ثم نقلب الفطائر على الوجه الاخر، ونتركها حتى تنضج وتكون لونها ذهبي ايضا. يتم وضع الفطائر في طبق علي صينية التقديم، ورش سكر البودرة عليها بالهناء والصحة.

طريقة عمل البان كيك بالشوكلاتة

المقادير

ثلاث معالق سكر بودرة.

بيضة.

كوب لبن.

معلقة صغيرة بيكينج صودا.

ربع كوب سكر.

معلقة ملح.

كوب طحين قمح.

معلقتين زبدة.

نصف كوب بودرة كاكاو.

طريقة التجهيز