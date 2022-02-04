بكيلو قشطة واحد اعملي 2 كيلو سمنة بلدي بقوام وطعم احلي من الجاهز

السمن البلدي من أهم أنواع المكونات الدهنية والتي من الممكن أن يتم صنعها في المنزل وهذا ما يتم من خلال استعمال أبسط المكونات والمقادير التي من الممكن أن تعطي أفضل نوع من أنواع الدهن والسمن الطبيعي الخالي من أي مواد حافظة وخالي تماما من تواجد الزيوت والدهون المهدرجة والمشبعة والتي تتواجد في كل نوعيات السمن الصناعي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الطريق التي تمكن كل ربة منزل من عمل مكون السمن الطبيعي البلدي في المنزل وبنكهته الأصلية، مع بيان أفضل الخطوات التي تيسر من تحضيرها اختصارا للوقت وفي أقل زمن ممكن.

مقادير السمنة البلدي

السمن البلدي من أنواع الدهون الطبيعية سهلة التحضير والتي من خلال عملها في المنزل تتوفر لدينا أكبر كمية ممكنة من أقل مقدار من المكونات الأساسية المتوفرة في البيت، وهذا ما يغني ربة المنزل عن استعمال أي نوع من أنواع السمن الصناعي المهدرج والمحتوي على كمية من الدهون الشبعة والتي لا تمثل نفع للجسم حال تناولها على النقيض من السمن البلدي والتي تعد مفيدة جدا باحتوائها على الفيتامينات والأملاح المعدنية والمكونات المغذية، وفيما يأتي أهم مقادير السمن البلدي، أفضل المكونات المتوفرة لعمل السمن البلدي ما يأتي:

كيلو من القشطة البلدي.

مكعبات من الثلج.

وعاء من البلاستيك.

قدر يكون ملائم.

طريقة إعداد السمن البلدي بكيلو قشطة

من الممكن أن نقوم بعمل السمن البلدي في البيت من خلال اتباع ما يأتي من تلك الخطوات القادمة: