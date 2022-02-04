خلطتي السرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيوت نهائيا

البطاطس المقرمش من الذي الوصفات التي يحب العديد من الناس تناول كميات كبيرة منها و الأطفال خصوصا يحبون تناول البطاطس والشيبس الذي يتم صنعه أيضا من شرائح البطاطس وذلك لأن لها طعم جميل ومميز ولكن ينبغي عدم استخدام كمية كبيرة من الزيوت حتى لا تؤثر بشكل ضار على صحة الأطفال ‏و مرضى السكر والضغط ‏لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البطاطس المقرمش في المنزل باستخدام كمية قليلة من الزيوت حتى لا تؤثر على جسم الإنسان يمكن اضافة بعض الزيوت الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد ولكن لا بد أيضا من عدم الإكثار منها لأنها تحتوي ‏على الكثير من السعرات الحرارية من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد بطاطس مقرمش والذهبية دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت او باستخدام زيوت غير طبيعية وسنة تحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمش بدون زيوت.

مكونات طريقة قلى البطاطس المقرمشة بدون زيوت

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المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد البطاطس هي المكونات التي تعطي البطاطس طعم مختلف مثل التوابل وبعض أنواع الخضروات المكونات البطاطس التي نحتاج إليها و المكونات المهمة أثناء إعداد البطاطس المقرمش هي:

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أربع حبات من البطاطس متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الزعتر

ملعقة صغيرة من الريحان

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‏ ملعقة من زيت الزيتون

طريقة قلى البطاطس المقرمشة بدون زيوت

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات المهمة في إعداد البطاطس المقرمش حتى نحصل على نتيجة جيدة وهذه الخطوات هي:

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