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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشوكولاتة الإسفنجية بخطوات سهلة واقتصادية - ثقفني
طريقة عمل كيك الشوكولاتة الإسفنجي اللذيذ بمكونات موجودة في أي منزل وبخطوات سهلة وبسيطة للمبتدئين ، لكل محبين الشوكولاتة هذه الكيكة الأمثل لكم فهي موفرة واقتصادية ولذيذة، كيك شوكولاتة الغني بالمواد المغذية يمكنك أن تقدميها لجميع لأفراد عائلتك وخاصة الأطفال مع كوب من الحليب الساخن ، وفي هذه المقالة سوف نخبركم عن طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة بطريقة سهلة جدا واقتصادية.
طريقة عمل كيك الشوكولاتة الهشة بالمقادير
- 2 كوب من الدقيق المنخول.
- 2 معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1 معلقة صغيرة فانيليا السائلة .
- 1 كوب سكر بودر.
- 2\3 كوب سمن .
- 5 بيض في درجة حرارة الغرفة .
- قليل من اللبن، إذا احتاج الأمر.
طريقة عمل بان كيك بطريقة سهلة فالمنزل خلال 4 خطوات فقط
تحضير كيك الشوكولاتة بالخطوات
- أولاً ينخل الدقيق و البيكنج بودر والشوكولاتة.
- تدعك بكل من السمن و السكر جيدا حتي يمتزج الخليط معاً.
- يضرب كل من البيض وتضاف الفانيليا ثم يضاف مزيج السمن و السكر مع الخفق المكونات جيدا.
- يضاف مخلوط الدقيق المنخول مسبقاً ألى الخليط السابق ( البيض والسكر والسمن ) قليلا قليلا مع تقليب بخفه و قد يضاف اللبن إذا احتاج الأمر.
- يدهن القالب المستطيل أو إي قالب تحبيه بالسمن جيدا ويرش بالدقيق ويصب الخليط حتى يصل الي 2\3 (ثلثي) القالب فقط.
- تخبز في الفرن حار نوعا حتى ترتفع ثم تهدأ درجة الحرارة حتى تنضج.
- تقلب بعد أن تبرد قليلا على منخل سلك.
مقادير صوص الشوكولاتة للتزين على وجه الكيك
- 1 كوب من الكاكاو عالي الجودة بودرة
- نصف كوب اللبن بودرة
- 50 جرام الزبدة نوع جيد
- نصف كوب السكر الناعم
- نصف كوب ماء الدافئ وليس مغلي
طريقة عمل صوص الشوكولا
- قومي بخلط كل من الكاكاو عالي الجودة مع الحليب في وعاء بواسطة المضرب الخفق او بالشوكة.
- أضيفي السكر البودر واخلطي مرة أخرى بالمضرب.
- أضيفي الماء بالتدريج ببطأ مع التحريك حتى تتمازج المكونات وتصبح كالعجينة انسيابية.
- قومي بوضع أناء على النار به ماء وعندما يغلي الماء قومي بوضع فوقه وعاء من زجاج وذوبي الزبدة فيه
- قومي بإضافة خليط الشوكولاتة البودرة والسكر والحليب على الزبدة.
- قومي بتحريك المزيج واتركيه كما هو حتى تذوب ويصبح قوامه كريمي ناعماً.
- استخدمي الصوص لتزيين الكيك والحلويات كما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة حتى يبرد.
ملاحظات لتحسين كيك :
- البيض هو المفتاح لجعل كعكة الإسفنج رطبة ورطبة. سترغب في خفق البيض الكامل مع السكر حتى يزداد الحجم ثلاث مرات. سوف تحتاج إلى التأكد من عدم الإفراط في تناول البيض ، لأن هذا سيؤدي إلى كعكة مسطحة. ستعرف متى يكون البيض جاهزًا عندما يمسك المضارب بشريط سميك عند إزالته من الوعاء.
- احتفظ بالبيض في درجة حرارة الغرفة قبل تحضير الكعكة. يخفق البيض بدرجة حرارة الغرفة بشكل أفضل!
- يخفق البيض مع السكر لمدة 15 دقيقة على الأقل. يجب أن يكون الملمس متجدد الهواء ، لكنه صلب.
- ننخل الدقيق أولا. سيضمن التخلص من أي كتل وكتل من الدقيق أن يكون لديك قوام ثابت.
- عند إضافة الدقيق ، قم بخلطه بحذر بمقدار الثلث في خليط البيض. ستضمن إضافة الدقيق قليلًا عدم الإفراط في الخلط ويؤثر على تقشر البيض المخفوق
- اختبرها لترى ما إذا كانت الكعكة قد نضجت بالكامل عن طريق وخزها بعود أسنان. إذا كانت نظيفة ، فأنت على ما يرام!
- تقطع الكعكة الإسفنجية فقط عندما تبرد تمامًا لدرجة حرارة الغرفة
أسرار نجاح الكيك:
- عند قيامك بصنع الكيك يجب ضبط المقادير والمكونات على عدم الزيادة أو الإنقاص لكي تكون مظبوطة.
- يجب أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.
- قومي بتشغيل الفرن قبل 10 دقائق من وضع الكيك به.
- لا تفرطي في ضرب الكيك .
- ضعي اللبن مع نصف معلقة من الليمو أو الخل لحين يفصل اللبن يعطي ترطيب للكيك.
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