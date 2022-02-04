إن الشوفان يعد غذاء مهم للإنسان لأنه يحتوي على كثير من المعادن والعناصر الغذائية بالإضافة للفيتامينات، فهو به فوائد هامة وضرورية لكي تحافظ على الصحة، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة عمل الجريش بالشوفان بالتفصيل والمعلومات التي تحتاج لمعرفتها حول هذه الوصفة.

طريقة عمل الجريش بالشوفان

إن الجريش بالشوفان أو ما يعرف بالجريش الكذاب هو بديل للطريقة الأساسية لعمل الجريش، وهذه الوصفة تعد أكلة محببة لدى الكثير من الأفراد بجميع أنحاء العالم ولاسيما بالشعوب الخليجية، وطبق الجريش مع الشوفان مقبلات صحية توضع مع الأطباق الرئيسية، وإليكم مقادير الجريش بالشوفان وخطوات تحضيره.

مقادير الجريش مع الشوفان

تحتاج كمية شوفان.

بصل مقطع لمكعبات صغيرة.

لبن رائب.

ملح.

صدور دجاج مكعبات.

بصلة.

زيت.

ملعقة معجون طماطم.

خطوات تحضير الجريش بالشوفان

يتم سلق صدور الدجاج بالماء و يضاف له الكمون والبصل والملح بعد ذلك نخرجهم من الشوربة ونفتتهم.

بالشوربة يتم وضع الشوفان ويتركوا فوق نار هادئة لمدة لا تكون أقل من 25 دقيقة إلى أن يذوب الشوفان تماماً ويصبح هو والشوربة خليطاً متجانساً.

نضيف لهم اللبن الرائب مع صدور الدجاج المفتت ويقلبوا ويتركوا فوق النار عشرون دقيقة.

داخل مقلاة نضع الزيت ونضيف البصل المقطع.

نحمر البصل إلى أن يأخذ اللون الذهبي الداكن ثم نضع الكمون الملح والفلفل ونضيف لهم معجون الطماطم يقلبوا بشكل جيد.

يوضع الجريش بأطباق التقديم ومضاف لها خلطة البصل ثم يقدم ساخناً.

الجريش باللبن

طبق الجريش يحضر بأكثر من طريقة قابل للاختراعات مذاقه مختلف للغاية والجريش باللبن طبق معروف، وإليكم مقادير الطبق وطريقة تحضيره.

مقادير الجريش باللبن

كوب جريش مغسول.

450 جرام دجاج مقطع إلى أجزاء.

نصف كوب أرز مصري.

كوبين زبادي.

ملعقة صغيرة ملح.

ثوم مهروس.

بصلة مقطعة لشرائح.

مكعبين مرق دجاج.

ماء.

خطوات تحضير الجريش باللبن