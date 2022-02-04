تخلصي من البلغم والسعال في ليلة واحدة فقط مع ضمادة الزنجبيل السحرية

عندما تسعل لا تعرف غالبًا متى ستنتهي. في كثير من الحالات ، على الرغم من استخدام جميع العلاجات المعروفة دون أي تحسن، تزداد الحالة سوءًا مما قد يؤدي إلى تعطيل عملك وعدم قدرتك على القيام بالعديد من الأنشطة، إذا كان طفل في المنزل يعاني من السعال فإن الوضع سيزداد سوءًا لأن الأم تخشى أن يؤدي هذا السعال إلى استنزاف طاقة الطفل وإيذائه بشكل خطير لذلك نقدم لك وصفات من العسل والزنجبيل التي ستمنحك نومًا مريحًا ويجعلك لا تسعل لا تأخذ المواد الكيميائية التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها.

الزنجبيل والعسل لعلاج السعال

ملعقتين من الزنجبيل الطازج المفروم أو من بودرة الزنجبيل.

ملعقة عسل نحل طازج.

مقدار ملعقة صغيرة من الدقيق.

ملعقة زيت زيتون صغيرة.

طريقة عمل ضمادة الزنجبيل

اعجن الدقيق والعسل في عجينة ثم أضيفي الزنجبيل. أضف زيت الزيتون إلى المكونات لعمل عجينة ناعمة.

توضع العجينة على شاش طبي معقم لعمل ضمادة.

ضع شاشًا طبيًا على الصدر باستخدام شريط لاصق.

يوضع الخليط قبل حوالي ثلاث ساعات من موعد النوم.

تُترك الضمادة طوال الليل وتُزال برفق في الصباح.

ستندهش من اختفاء البلغم والسعال وتشعر بتحسن.

هذه الضمادة آمنة تمامًا أيضًا للبالغين والأطفال.

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طريقة تحضير ضمادة القدم