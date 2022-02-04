طريقة عمل كيكة الزعفران الأصلية في البيت بأسهل طريقة وأبسط المكونات

أسهل طريقة لعمل كيكة الزعفران في البيت بأسهل طريقة تحضير وبأبسط المكونات الموجودة في المنزل، أن الحلويات تشكل أهمية كبيرة لدي جميع الناس وخاصة الكيكات، ومن أشهر وأفضل تلك الكيكات هي كيكه الزعفران وهي تعد من أنواع الكيكات المكسيكية الشهيرة، كما أن تلك الكيكة مفيدة جدا وخفيفة وذلك لأن الزعفران مفيد لجسم الإنسان، كما أنها مفيدة جدا للجسم وخاصة الأطفال لأهمية الزعفران الغذائية ولاحتوائه علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

كيكة الزعفران

لنتعرف علي مكونات كيكه الزعفران بالحليب في المنزل بأسهل الطرق وابسط المكونات، ولمعرفة طريقة عمل كيك البرتقال، وطريقة تحضير القرفة الهاشة في المنزل.

المكونات:

كيك فانيليا جاهز.

كوب متوسط من ماء.

ثلاث بيضات.

ثلث كوب زيت.

معلقتان كبيرتان من حليب البودرة.

نصف معلقة صغيرة من الزعفران.

كوب ونصف من الحليب.

كريمة مخفوقة بودرة.

كوب كريمة مخفوقة سائلة باردة.

كوب إلا ربع من الحليب المكثف.

طريقة تحضير كيكه الزعفران بالحليب

لنتعرف علي افضل طريقة لتحضير كيكة الزعفران في المنزل، ولطريقة عمل كيكه إسفنجية بالشكولاتة، ولوصفات جديدة لعمل كيكة النسكافية في البيت.

يتم وضع الزيت والبيض والحليب والماء في وعاء، ثم اضافة خليط الكيك الجاهز مع التقليب الجيد حتي يتم خلط المكونات مع بعضها.

ويتم دهن صنية بالزيت، ثم سكب الخليط بها.

وضع الكيك في الفرن، المسخن مسبقا علي درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم إخراج الكيك من الفرن وتركية ليبرد.

كما يتم وضع الكريمة السائلة والبودرة في وعاء وخفقها جيدا حتي يتضاعف حجمها.

يتم توزيع الكريمة علي وجه الكيك، ثم ضعيها في الثلاجة.

في وعاء علي النار اسكبي الحليب المبخر، والحليب المكثف والحليب السائل، ثم أضيفي الزعفران، مع التقليب جيدا حتي تتجانس.

عند التقديم يتم تقطيع الكيك ويتم سكب صوص الزعفران عليه وعلي الجوانب، بالهناء والشفاء.

أهمية الزعفران

يعتبر الزعفران من افضل واغلي التوابل في العالم، كما يعتبر الزعفران من اغني التوابل نكهة واكثرها تميزا، وذات قيمة غذائية مرتفعة جدا، ويحتوي علي مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، والفيتامينات منهم فيتامين ج، كما يحتوي ايضا علي المعادن الهامة للجسم مثل المنجنيز والحديد، وغيرها من الكثير من العناصر الغذائية الهامة جدا لجسم الإنسان، ويستخدم الزعفران في الغالب في الوجبات المالحة، ولكنة ايضا يستخدم في الكيك ومع الأصناف الحلوي.