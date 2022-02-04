بمكون كلنا بنرمية.. لتنظيف البط من الريش الصغير والتخلص من رائحة الزفارة نهائيا في دقيقتين هتبقي بيضا قشطة

بمكون كلنا بنرمية.. لتنظيف البط من الريش الصغير والتخلص من رائحة الزفارة بإضافة مكون سحري إلى ريش البط يمكنك تنظيف البط من الريش الصغير، فعند تحضير البط يجب التأكد من إزالة كل الريش الموجود به حيث أن ظهوره بعد أن تنضج البطة وعند تناولها قد يتسبب في نفور البعض من تناول البط بشكل عام بعد ذلك وحدث ذلك بالفعل لبعض الأشخاص، كما أنه يجب تنظيفه من الريش ومن الرائحة الكريهة والزفارة حيث أن الريش هو أكثر أجزاء البط التي تكون حاملة للسموم والميكروبات.

تنظيف البط من الريش الصغير والتخلص من رائحة الزفارة

يمكنك تنظيف البط من الزغب والريش الصغير الملتصق به باتباع الخطوات البسيطة التالية:-

قومي باستخدام الماء الدافئ لغسل الطيور المراد تنظيفها من الزغب وهي البط في موضوعنا اليوم.

بعد ذلك ابدئي بفرك البطة بالريش بفرشاة التنظيف الخشنة بالماء البارد حتى يبدأ الريش في الضعف والسقوط.

يجب عليك أن ترتدي القفازات الطبية عند التنظيف حتى لا يتسبب في يديك خدش أو الإصابة بأي فيروس أو ميكروب.

ادعكي البطة جيدًا بالملح والليمون حيث أن مكون الملح والليمون من أكثر المكونات المفيدة في التنظيف وخاصة في القضاء على الروائح الكريهة.

اشطفي البطة بالماء النقي البارد بعد ذلك وغطيها بالدقيق الأبيض كاملة فهو أيضًا يجعل البط بدون أي زفارة أو رائحة كريهة.

وهكذا تكون انتهت عملية التنظيف من الخارج وتبدأ عملية تنظيفه من الداخل وسيكون ذلك بواسطة وضع كمية بسيطة من الخل والليمون داخل البطة.

يعمل الخل والليمون على التخلص من رائحة الدم الكريهة داخل البطة وبعد أن تنتهي ضعي الدقيق والملح داخل البطة لمدة سبع دقائق ثم اغسليها بالماء البارد حتى تبدئي أخيرًا في طهيها.

تنظيف البط من الزغب والزفارة على البوتاجاز