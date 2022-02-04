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عمر شويل - جدة اللقيمات بالنشا دون استخدام الحليب - ثقفني
تسائلت العديد من ربات المنزل عن طريقة سهلة ومضمونة لتحضير اللقيمات بالنشا دون الحاجة إلى استخدام اللبن السائل فالجميع يحب تناول تلك الحلوى الشهية خاصة الأطفال، لهذا وفرنا لك في هذا المقال وصفة سهلة ومضمونة لتحضير تلك الحلوى المميزة في خطوات بسيطة ومقادير موفرة وغير مكلفة فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات.
اللقيمات بالنشا
إن كان أولادك يحبون شراء اللقيمات أو العوامة من الخارج حاولي تحضيرها بتلك الطريقة السهلة ولن يحتاجوا إلى شرائها من المحلات بعد الآن.
المقادير اللأزمة لعمل الحلوى:
- كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- كوب ونصف من الزبادي البلدي.
- رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من الخميرة البودر أو الخميرة الفورية.
- الملعقة الصغيرة إلا ربع من نشا الذرة الناعم.
- كوب إلا ربع من الماء العادي.
- كمية من الزيت النباتي كزيت الذرة أو دوار الشمس للقلي.
- شربات للتزيين أو قطر حسب الحاجة.
خطوات تحضير اللقيمات بالنشا
- قومي بنخل الدقيق أولاً في وعاء العجن العميق لإزالة إي شوائب أو تكتلات عالقة.
- أضيفي الملح والزبادي إلى الدقيق وقلبي.
- تضاف الخميرة إلى الخليط والنشا وتقلب المكونات معاً جيداً حتى تمتزج.
- قومي بإضافة الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات.
- قومي بالتقليب جيداً حتى تحصلي على عجينة متجانسة ومائلة للسيولة قليلاً.
- ضعي العجينة في وعاء وغطيها بورق الاسترتش.
- تترك العجينة ترتاح وتتخمر لمدة أربع ساعات.
- أحضري مقلاه لا تلتصق عميقة وضعيها على نار متوسطة.
- أضيفي كمية غزيرة من الزيت النباتي واتركيه يسخن.
- ضعي كمية من العجينة في كيس الحلواني أو في كيس عادي مع صنع ثقب صغير في نهاية الكيس.
- اضغطي على الكيس حتى يخرج كمية مناسبة من العجين تأخذ شكل كرة.
- ضعي كمية مناسبةم ن كرات البقلاوه في الزيت واتركيها حتى تتحمر تماماً من كل الجهات وتصبح ذهبية.
- بعد أن تنضج وتحمر ارفعيها من الزيت.
- توضع مباشرة داخل وعاء به القطر ويجب أن يكون بارد تماماً ويفضل وضع الثلج حوله للحفاظ على درجة الحرارة الباردة.
- اتركيها في الشربات عدة دقائق حتى تكتسب النكهة ثم صفيها من الشربات وقدميها.
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