نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازى تعملى أطعم مسقعة بالبشاميل والسر في التوابل اللى هنخليكى تحضريها بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل عشاق ومحبي البشاميل بصفة خاصة طبق اليوم مميز وشهي ورائع وهو المسقعة بالبشاميل الشهي، بالرغم من كونها أكلة بسيطة إلا أنها ذات طعم ومذاق لا يعلى عليه وإلى جانب طعمها الرائع، فهي أيضا تحتوي على قيمة غذائية عالية حيث أن الباذنجان يحتوي على العديد من الفيتامينات اللازمة والمفيدة لجسم الإنسان فيمتلك هذا الطبق مذاق خاص مميز وشهي لكل من يحظى بتناوله.

المكونات والتوابل التي يتم استخدامها لتحضير باذنجان بالبشاميل شهي.

إن المسقعة من الأكلات الشعبية المصرية التي يحبها كافة فئات الشعب المصري حيث تعتبر من أقدم الأكلات التي يتم صناعتها في المطبخ المصري على مختلف أشكاله ولكل شكل وفئة المسقعة الخاصة بهم ومن أجل ذلك سنعمل من خلال صفحات موقعنا ثقفني على شرح طريقة صناعة المسقعة المصرية بكل سهولة وبساطة

يتم إحضار مقدار نصف كيلو من اللحم المفروم.

يتم إحضار باذنجانة من النوع الرومي، وثلاث وحدات من الفلفل الرومي بمذاقه المميز، مقدار بصلة واحدة مضافًا إليها عدد أربع فصوص من الثوم بعد أن يتم فرمه جيدًا.

مقدار حبتين من الطماطم، وأيضا ثلاث معالق من صلصة الطماطم.

مقدار ليمونة واحدة.

يتم إحضار ملعقتين من الخل الأبيض ذو الرائحة المميزة.

يتم احضار ملعقة صغيرة من كلًا من الكمون والملح والفلفل الأسود والبهارات السبع.

نقوم باحضار مقدار لتر واحد من اللبن.

مقدار ثلاث ملاعق من الزبدة والدقيق بالإضافة إلى القليل من الجبنة الموتزاريلا.

الطريقة المثلى لتحضير الباذنجان بالبشاميل.

يعتبر مسقعة البشاميل من أكثر الأطباق الشهية والمغذية التي يحبها الصغار والكبار على حد سواء ويتم تقديمه بطرق متنوعة حسب نوع المطبخ الذي يُصنع منه ، ويمكن أيضًا إعداده بالبشاميل مع أو بدون لحم مفروم حيث ان المسقعة من أشهى الأطباق وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم ، ويمكن تناولها أثناء اتباع نظام غذائي ، ولكن ببعض الحيل والخطوات ، واليوم سنتعلم كيفية طهيها بالطريقة التقليدية.

نحضر وعاء ويتم وضعه على نار متوسطة ثم نضع الزبدة به ومن ثم نحضر البصل ونضعه ويتم تقليبه باستمرار، ثم نضيف عليه الثوم المهروس مع استمرار التقليب للوصول إلى اللون الأصفر المميز. نحضر اللحم المفروم ونضيفه في الوعاء مع إضافة كل البهار الموجود لإضفاء نكهة مميزة. نضيف الفلفل الرومي بعد أن يصبح لون اللحم مقارب للأحمر ومن ثم أضافت الصلصة والخل وكذلك الليمون الحامض. نضيف ثمرات الطماطم على اللحم ونتركه ينضج. في وعاء آخر نضع الزبدة ونقوم بوضع كوب من اللبن على خلطة البشاميل ويتم تقليبها جيدًا بصفة مستمرة. نقوم بإحضار صينية بيريكس نضع في القاع جزء من البشاميل، ومن ثم نضع الباذنجان والفلفل ونضع فوقهم اللحم المفروم ومن ثم نقوم بسكب باقي خليط البشاميل. نقوم بوضع الجنة الموتزريلا ومن ثم إدخالها الفرن لتمام النضج.

تعتبر المسقعة من الاكلات الشعبية فى المطبخ المصرى بشكل كبير حيث يعشقها عدد لا باس به من المواطنين المصريين بجانب العرب فهى من الاكلات المغذية وذات الفائدة الغذائية الكبيرة ومن أجل ذلك يعشقها الكبير والصغير وقد قمنا فى موقعنا ثقفنى بشرح طريقة صناعتها فى المنزل بكل أحترافية حيث قمنا بشرح كذلك طريقة التحضير فى المنزل والمكونات الخاصة بالمسقعة