نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كيكة السبستيان ألذ كيكة لكل المناسبات في المقال التالي
عمر شويل - جدة وصفة كيكة السبستيان ألذ كيكة لكل المناسبات - ثقفني
تعد كيكة السبستيان من أشهى وألذ أنواع الكيكيات على الإطلاق والتي تتميز بطعمها الرائع الذي لا يقاوم وقوامها الذي يذوب في الفم كما أنها سهلة التحضير وليس بها أي تعقيدات أو خطوات صعبة ومقاديرها متوفرة في كل منزل، تابعي المقال لتعرفي كيفية تحضير تلك الوصفة المميزة بكل سهولة.
كيكة السبستيان
تحضر تلك الكيكة بنكهة الكريمة والجبنة الكريمي المميزة التي تعطيها شكلها المميز وطعمها الطري واللذيذ حضريها وقدميها لضيوفك ليتذوقوا ما لم يتذوقوه من قبل.
المقادير اللازمة لعمل الكيك:
- ستمائة جرام من الجبنة الكريمي بدرجة حرارة الغرفة أو الجبنة الكيري.
- ثلاثمائة مليلتر من كريمة الخفق المناسبة للطهي.
- كوب ونصف من السكر البودرة الأبيض.
- أربع بيضات كبيرة في الحجم.
- ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا السائلة.
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال أو الخاص بالكيك.
- ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض البودر للتزيين.
خطوات تحضير كيكة السبستيان:
- قومي بوضع الجبنة الكريمي في وعاء عميق.
- استخدمي المضرب الكهربائي لالخفق الجبنة لمدة دقسقة كاملة حتى تصبح ناعمة.
- قومي بإضافة كريمة الخفق إلى الجبنة بالتدريج.
- استمري في الخفق أثناء الإضافة حتى تمتزج المكونات معاً.
- قومي بإضافة السكر الأبيض واخفقي حتى يذوب السكر ويمتزج بالخليط الكريمي.
- يضاف البيض كل بيضة على حدى مع الخفق باستمرار حتى تختفي تماماً.
- أضيفي الفانيليا السائلة واخفقي حتى تتوزع على كل الخليط.
- قومي بنخل الدقيق للتأكد من أنه نظيف من أي شوائب أو مواد متكتلة.
- أضيفي الدقيق إلى الخليط وقلبي جيداً حتى تصبح عجينة الكيك جاهزة.
- في تلك الأثناء قومي بإشعال نار الفرن على حرارة مائتان درجة مئوية لمدة خمس دقائق حتى يكون ساخن عند الخبز.
- أحضري قالب الكيك المناسب وادهنيه من الداخل بالزبدة مع رشة من الدقيق الأبيض على كل الجوانب والقاع لمنع عجينة الكيك من الالتصاق.
- أضيفي خليط الكيك داخل القالب وحاولي مساواة السطح جيداً.
- قومي بإدخل القالب على الرف الأوسط في الفرن واتركيها حتى تنضج تماماً.
- تحتاج الكيكة إلى أربعين دقيقة للخبز.
- تحققي من نضوج الكيك بواسطة عود خشبي ثم أخرجيها وزينيها بالسكر البودر.
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