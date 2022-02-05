عاجل.. هيئة الدواء تحذر المصابين بالبرد من دواء منتشر بالصيدليات توقف عن تناوله فورا

يعاني الكثير من المواطنين حاليًا من نزلة برد بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة على الرغم من أن الوضع الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا له أعراض مشابهة جدًا لنزلات البرد الشائعة وغير مناسب للحصول على الأدوية دون فحص طبي إلا أن البعض يفضل ذلك، شراء أدوية الإنفلونزا

تحذير هيئة الدواء من مضادات السعال

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن أدوية السعال وهي من أدوية الزكام تشكل خطورة على المرضى عند تناولها بمجرد ظهور الأعراض ، لأنها تتداخل مع مكونات الأدوية الأخرى وتعرض حياة المريض للخطر، ومن هذه الأدوية “مضادات الاكتئاب – أدوية – النوم – المهدئات”، لذلك بمجرد ظهور الأعراض لا بد من مراجعة الطبيب والحصول على الدواء المناسب من أجل تعافي الجسم وحمايته من الدواء.

نصائح للتعافي من البرد

اشرب المشروبات الساخنة وخاصة الليمون لاحتوائه على فيتامين سي الذي يقوي المناعة ويقلل التهاب الحلق.

ارتدي الملابس التي تساعد على تدفئة جسمك.

تناول الخضار والفواكه الطازجة لمساعدة جسمك على محاربة الفيروسات.

استخدم قطرات الأنف لفتح مجرى الهواء حيث يمكن أن تنسد في الليل.

تناول العسل لأنه يغذي الجسم ويخفف أعراض البرد بسرعة.

لا تخرج في الهواء البارد.

قلل من تناول الأطعمة الدهنية لأنها تقلل من قوة جهاز المناعة لديك.

تخلص من المناشف الورقية فور استخدامها لمنع انتشار الفيروس في المنزل.

علاج البرد بالأعشاب