عندك مكرونة وحليب تعالي نعمل العزيزية الدمياطي على أصولها بطعم شهي مش حتشبعي من جمالها

العزيزية الدمياطي من الحلويات الشهيرة وهي تباع في المحلات بأسعار باهضة وتتميز بطعمه اللذيذ ولها فوائد كثيرة للصحة لاحتوائه على الحليب والكربوهيدرات والمكسرات التي يوجد بها الأوميغا3 والأحماض الدهنية، وهي من الأكلات الشتوية التي تعطي الشعور بالشبع والحرارة واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعملها وبمكونات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل العزيزية الدمياطي

المكونات:

ربع كيلو مكرونة اسباجتي.

2 كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة سمنة.

نصف كوب مكسرات مشكلة.

جوز هند مبشور.

طريقة التحضير:

نقوم بسلق المكرونة في وعاء به ماء ساخن فقط لمدة 6 دقائق ثم تصفي ونشطفها سريعا تحت الماء الجاري. في الخلاط الكهربائي نضع الحليب مع النشا والسكر وأيضا الفانيليا والمكرونة ونخفقها سريعا حتى تصبح خفيفة. نذوب النشا في ربع كوب ماء ثم نحضر صينية ونضع بها الخليط السابق مع النشا والمكسرات ونرفعها في قدر على النار. ندهن الصينية بالسمنة ونصب هذا الخليط بها ونضعها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة ثم نشعل الشواية للحصول على اللون المطلوب. عندما تخرج من الفرن نتركها لكي تبرد ثم تقطع وتوضع في طبق التقديم وعلى الوجه رشة من جوز الهند والمكسرات.

طريقة عمل العزيزية الدمياطي على أصولها

المكونات:

ربع كيلو مكرونة اسباجتي.

ثلاثة أرباع كوب سكر.

فانيليا.

2 بيضة.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 كوب حليب.

زبيب.

جوز هند.

مكسرات مجروشة.

طريقة التحضير:

نسلق المكرونة بالطريقة المعتادة ثم نضعها في الخلاط مع الحليب والبيض والفانيليا وأيضا النشا ونخفق عدة دقائق. يصب الخليط في وعاء ويرفع على النار مع السكر ونقلب للحصول على قوام كثيف ثم يضاف الزبيب وجوز الهند. نجهز صينية بيركس ونصب بها العزيزية وندخلها إلى فرن ساخن حتى يصبح لونها ذهبي وعندما تقدم على الوجه نضع المكسرات.

طريقة عمل العزيزية الدمياطي بدون بيض

المكونات:

250 جرام مكرونة اسباجتي مسلوقة.

لتر حليب.

كوب سكر.

3 ملاعق نشا.

نصف كوب زبدة للوجه.

ملعقة زبدة.

ملعقة فانيليا.

8 ملاعق كبيرة قشطة.

طريقة التحضير: