بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق أسهل واسرع وجبة في الأوقات الحرجة

فطيرة السلطانية هي فطيرة طبخ سريعة يمكننا تحضير وجبات إفطار مختلفة. اعتدنا على الجبن والقشدة والمربى والحلاوة الطحينية وشرائح الخبز المحمص أو أطباق المزارعين وفي كثير من الأحيان لدينا الفول والفلافل مع بعض شرائح الخضار أو لدينا البيض المسلوق والبطاطس أو خلايا النحل لكن في بعض الأحيان نحب تناول الخبز الطازج الساخن عندما نستيقظ لكننا نريد تحضير فطور سريع وسهل بمكونات بسيطة لا تتطلب المزيد من الوقوف في المطبخ، فطائر الوعاء سريعة وسهلة مع مكونات بسيطة ولا حاجة إلى فرن ونكهة رائعة أرجو أن تجرب الوعاء فأنا متأكد من أنه سيثير إعجاب الجميع بإذن الله.

مقادير فطائر الطاسة



2.5 كوب دقيق.

1 بيضة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب ماء.

2 كوب حليب.

رشه ملح.

5 ملاق كبيرة من الشبت المقطع.

طريقة تحضير فطائر الطاسة

ضعي بيضة واحدة في طبق ثم أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت والسكر وكوب من الماء وكوبين من الحليب وقلبي حتى تمتزج المكونات.

يُسكب المزيج السابق في الدقيق ويُحرّك حتى تتجانس جميع المكونات.

يمكن خلط هذه المكونات في الخلاط.

نضيف رشه ملح إلى الخليط السابق ونقلب جيداً ثم ننزل بالشبت ونحرك.

ضعي مقلاة على نار متوسطة وامسحي بقطرة من الزيت.

نضع الخليط السابق في المقلاة ونحرك المقلاة حتى يتوزع الخليط فوقها.

عندما تنضج البان كيك من الأسفل نقلبها إلى الجانب الآخر حتى تصبح ذهبية اللون ثم نرفعها ونقدمها عن النار.

حشوات فطائر الطاسة