بطريقة سهلة .. البيتي فور على أصوله بمكونات بسيطة وطريقة تحضيره في وقت قصير ومنجز

يعتبر البيتى فور من أشهر الحلويات المحببة عند العديد من الأشخاص، ويتم تحضيره خاصة في الأعياد والمناسبات، مثل عيد الفطر المبارك، والزواج، كما يتم عمله بالمنزل بأقل التكاليف، كما أنه لا يستهلك وقت كبير عند التحضير، لذا سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البيتي فور على أصوله بخطوات بسيطة وسريعة.

البيتي فور على أصوله

نقدم طريقة عمل البيتي فور بالمنزل بأقل التكاليف وبمكونات صحية وآمنة، وهذا لكي نضمن سلامة الأسرة حيث يجب أن نراعي جودة المنتجات قبل البدء من أجل الحفاظ على صحة الأطفال، وإليكم الطريقة عبر السطور التالية.

مكونات عمل البيتي فور على أصوله

٤ أكواب من الدقيق الأبيض المنخول عدة مرات.

٣ أكوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

٤ بيضات متوسطة الحجم

٢ ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ذرة ملح صغيرة.

شيكولاتة بيضاء، وبني، أو جوز هند أو مكسرات للتزين.

طريقة تحضير البيتي فور على أصوله

اتبعِ الخطوات التالية من أجل الحصول على بيتي فور على أصوله ذو طعم لذيذ وشهي، والخطوات كالتالي:-