ملعقة نشا لعمل أحلى شيبسي في البيت بدون تعب هيقرمش وهيعجب أولادك جداً

يمكن استخدام ملعقة نشا لعمل أحلى شيبسي في البيت حيث يجعل النشا للشيبسى قرمشة معينة وطعم لذيذ وشهي وعندما ويجعل طعمه مثل الشيبسي الجاهز الذي نقوم بشرائه من السوبر ماركت لذلك سوف نتعرف على طريقة إعداده مثل الجاهز من خلال هذا المقال.

ملعقة نشا لعمل أحلى شيبسي في البيت

يتم تحضير الشيبسي في المنزل بطريقة لذيذة وشهية بمكونات بسيطة توجد في كل منزل لذلك علينا أن نتعرف على مكونات الشيبسي لكي نقوم بأعداده

المكونات:

كيلو بطاطس.

ملعقة نشا.

بابريكا.

ملح.

ماء مثلج.

طريقة التحضير:

نحضر البطاطس ونقوم بغسلها جيدا وتقشيرها.

نقوم بتقطيع البطاطس شرائح متساوية رقيقة بواسطة السكين أو بواسطة قطاعة بطاطس.

نحضر شرائح البطاطس ونضعها في الماء المثلج بالملح ونتركها لمدة نصف ساعة.

نخرج البطاطس من الماء ونصفيها جيدا وننشفها بمناديل ورقية.

نحضر البطاطس ونضعها في وعاء ونضع عليها البابريكا والنشا ونقوم بتقليبها جيدا مع الخليط.

نحضر طاسة ونضع بها ٢ كوب زيت ونتركه يسخن ثم ننزل بالبطاطس في الزيت.

عندما يصفر لونها نخرجها من الزيت ونصفيها تماما ونضعها على مناديل المطبخ وتقدم بالهناء والشفاء للجميع.

طريقة ثانية لتحضير بطاطس شيبسي

المكونات:

حبة بطاطس كبيرة ونقوم بسلقها جيدا.

ربع ملعقة ثوم بودر.

رشة فلفل اسود.

مكعب مرقة.

رشة ملح.

كوب نشا حوالي ١٠٠ جرام نشا.

لتر ماء.

طريقة تحضير:

نخضر وعاء فارغ ونقوم بوضع البطاطس المهروسة فيه.

نضع التوابل عليها وهي الملح والفلفل الأسود والمرقة والثوم ونقوم بعجنها جيدا حتى تتجانس البطاطس مع التوابل.

نقوم بوضع كوب النشا بالتدريج حتى نلاحظ أن البطاطس أصبحت متماسكة.

نقوم بتقسيم العجين إلى ثلاثة أقسام.

نضع حله على النار بها ماء وعندما يغلي الماء نضع العجين بها ونقوم بتقليبه مرة واحدة فقط.

نتركه حتى ينضج ونلاحظ أنه ارتفع إلى أعلى.

بعد تسويتها نخرجها من الماء ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة ونص.

ثم نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة جدا ونضعها على صنيه ونتركها حتي تجف ولا يبقا بها أي مياه.

نحفظها في برطمانات وعلب الثلاجة لمدة عام ولا يحدث لها أي شيء.

نأخذ منها ونقوم بقليه عن طريق وضع زيت غزير في الطاسة ويكون ساخن.

نقوم بوضعها في الزيت ونرى أنها تنفش ويزداد حجمها في ثلاثة ثواني دون جهد.

نخرجها على مناديل ورقية ونقدمها للجميع وبذلك في النهاية استطعنا أن نتعرف على ملعقة نشا لعمل أحلى شيبسي في البيت من خلال الأسطر السابقة.