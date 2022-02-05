اعملي الديك الرومي بالبصل والخضار بأحسن تسويه في الفرن وبألذ طعم يشرفك في العزومات

طريقة عمل الديك الرومى، يعد الديك الرومي من الأساسيات على المائدة في المناسبات، وهو من الأصناف التي ترفع من قيمة الوجبات الموجودة، يمكن تقديمه بأكثر من شكل وهو من أنواع اللحوم البيضاء المحبوبة لدى الجميع، يقدم مع الأرز البسمتى بالمكسرات والمقبلات المفضلة مثل سلطة الزبادي والثومية،ويمكن أيضا حشو الديك بورق العنب الملفوف أو خلطة الأرز بالكبد والقوانص أو الخضروات، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير الديك الرومي وتسويته في المنزل.

طريقة عمل الديك الرومي

المكونات

ديك رومى ابيض كبير الحجم.

٢بصلة كبيرة مبشورة.

٣حبات من الطماطم المبشورة.

٤معالق كبيرة من معجون الطماطم.

٢معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

٢معلقة كبيرة من عصير الليمون.

٢معلقة كبيرة من المايونيز.

٢معلقة كبيرة من الموسترده.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من الكاري.

معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملح حسب الحاجة.

معلقة صغيرة من الزعتر.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

لعمل المحلول للنقع

نقوم بغسل الديك جيدا من الداخل والخارج بالماء والدقيق ونقوم بتصفيته وافقا حتى يخرج منه أي زوائد أو دم.

في وعاء عميق نضع ماء للنقع مع إضافة الخل الأبيض والملح وعصير الليمون.

نضع المكونات مع بعضها ونضف اليهم عود كرفس ثم نضع الديك الرومي في المحلول ويترك من الليل للصباح فى هذا المحلول حتى نتخلص من اى شئ بداخله ويصبح نظيف تماما وجاهز للتحضير.

طريقة التحضير